Alsa eleva sus ingresos un 4,7% hasta marzo y alcanza un beneficio operativo de 42,4 millones

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alsa cerró el primer trimestre de 2026 con unos ingresos ajustados de 403,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados principalmente por su actividad en España.

Según la última cuenta de resultados de Mobico, el grupo británico en el que esta integrada Alsa, el beneficio operativo ajustado de la firma de origen español fue de 42,4 millones de euros, un 12,5% más.

Estos números incluyen las operaciones de Alsa tanto en España como en Marruecos, Suiza, Francia, Portugal, Bahrain y Arabia Saudí. Además, su equipo directivo y su modelo de gestión están asumiendo el mando operativo del negocio de autocares de Mobico en Reino Unido e Irlanda, dado su éxito dentro del grupo.

En los últimos resultados financieros, el grupo británico ha decidido cambiar el periodo fiscal del último ejercicio e incluye los 15 meses que transcurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, aunque con cifras comparables al mismo periodo anterior.

En ese plazo de tiempo, la filial española registró una facturación ajustada de 1.840 millones de libras (2.153 millones de euros), lo que implica un crecimiento del 11,5% respecto al ciclo anterior, y un beneficio operativo ajustado de 290 millones de euros, un 12,6% superior.

Alsa transportó 349 millones de personas entre enero de 2025 y marzo de 2026 en España, un 8,8% más respecto al mismo periodo anterior. En las rutas de largo recorrido, el número de viajeros aumentó un 4%, en los urbanos un 10,5% y en los regionales un 8,1%.

El 75% de los ingresos de Alsa proceden de España, donde facturó 1.602 millones de euros en ese periodo de 15 meses: los autobuses regionales ingresaron 664 millones; los de largo recorrido, 344 millones; los urbanos, 258 millones; y el resto de servicios, 335 millones de euros.

El beneficio operativo de su negocio de transporte sanitario en España se disparó un 30% entre enero de 2025 y marzo de 2026, y seguirá creciendo este año gracias a la compra de la 'joint venture' Sanir-Serveo en Madrid, así como por la consolidación de las operaciones en País Vasco y por la adjudicación de dos nuevos contratos en Guadalajara y Cataluña que comenzaron el pasado mes de abril.

Por su parte, el Grupo Mobico alcanzó en el conjunto de los 15 meses de su ejercicio ampliado una cifra de ingresos ajustada de 3.420 millones de libras (4.000 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 5,9%, impulsado principalmente por el tirón del negocio en España.