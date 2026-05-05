Amadeus inicia un programa de recompra de acciones a través de su filial francesa por hasta 13,3 millones

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Amadeus ha comunicado que su filial francesa, Amadeus Sas, llevará a cabo un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 13,3 millones de euros y un volumen que no podrá exceder las 205.000 acciones, representativas del 0,045% del capital social de la compañía.

En concreto, la finalidad de la recompra es cumplir con los programas de asignación de acciones para empleados y directivos de Amadeus Sas y su filial Amadeus Labs para el ejercicio 2026, según la notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las adquisiciones, que abarcarán el periodo entre el 6 y 13 de mayo, se realizarán a precio de mercado y no podrán superar el 25% del volumen diario medio de negociación en el centro donde se efectúe la compra.

La filial se reserva el derecho de finalizar el programa con anterioridad a su límite de vigencia si se alcanza el importe máximo de inversión o el número máximo de acciones permitido. Por su parte, BBVA actuará como entidad agente.

Como es habitual, el desarrollo de estas operaciones, así como cualquier modificación o interrupción del programa, será comunicado debidamente a la CNMV.