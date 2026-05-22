Amancio Ortega cierra el litigio abierto con el restaurante el Rogano, el más antiguo de Glasgow (Reino Unido)

Archivo - Amancio Ortega, fundador de Inditex. - REMITIDA / HANDOUT POR ARCHIVO

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Pontegadea, el grupo inversor de Amancio Ortega, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el restaurante el Rogano, el más antiguo de la ciudad de Glasgow (Reino Unido), que mantenía un contrato de arrendamiento con la empresa del fundador y primer accionista de Inditex por el local donde se ubica el restaurante.

La compañía Forthwell Limited, que opera bajo el nombre de Rogano, es la firmante de este contrato de alquiler y reclamaba a Pontegadea una indemnización por no cumplir con sus obligaciones como arrendador después de no finalizar varias reparaciones en el inmueble, tras sufrir daños por inundaciones a finales de 2020 y principios de 2021, que dejaron inutilizada parte de la instalación eléctrica, según ha informado la cadena BBC.

Por esta razón, el emblemático restaurante, característico por su estilo art déco y por el que han pasado celebridades como Mick Jagger, David Bowie o Elizabeth Taylor, se ha mantenido cerrado durante los últimos seis años.

El caso llegó hasta la Justicia británica y un tribunal de apelaciones dio la razón al grupo de Amancio Ortega, sin embargo, la compañía del Rogano elevó el litigio al Tribunal Supremo de Reino Unido, que tenía previsto reunirse pocas horas después de que ambas partes anunciaran una acuerdo para acabar con la disputa legal.

De hecho, por primera vez, el pleno del Tribunal Supremo se trasladó a Escocia para tratar la causa y su presidente, Lord Reed Allermuir, ha destacado la importancia y la complejidad por la difícil interpretación de la ley inmobiliaria, según informa el diario 'Cinco Días'.

El restaurante se mantiene en la actualidad tapiado desde 2021, decorado con murales a petición de sus dueños. El Rogano anunció en 2020 "suspendía su actividad" siguiendo las directrices del gobierno debido a la pandemia, sin embargo, no puedo reabrir por culpa de los daños en sus instalaciones.