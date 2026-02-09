Amancio Ortega se une con Pontegadea al consorcio liderado por Macquarie para comprar Qube por 6.907 millones

Archivo - Amancio Ortega, fundador de Inditex. - REMITIDA / HANDOUT POR ARCHIVO

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha unido al consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar el 'holding' logístico australiano Qube mediante una oferta no vinculante de 11.600 millones de dólares australianos (6.907 millones de euros).

Según ha adelantado este lunes el diario 'Financial Review', Ortega participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea, junto a los fondos Unisuper, Mercer, Brighter Super y la propia Macquarie.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 28% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta. La compra se ejecutaría sin una OPA de por medio, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas.

Qube ha ampliado este lunes, también, el periodo de negociación exclusivo abierto con los interesados hasta el 15 de febrero. No obstante, ha recordado que no hay garantías de que vaya a culminar en una adquisición en firme.

El grupo oceánico se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción.