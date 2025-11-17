Amazon recibe una demanda de más de 69.000 millones de euros para su emisión de bonos de 10.356 millones

Archivo - Logo de Amazon en unas instalaciones en Alemania. - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gigante del comercio electrónico Amazon emitirá bonos por 12.000 millones de dólares (10.356 millones de euros) para financiar adquisiciones, gastos de capital o recompras de acciones en lo que será su primera colocación de deuda denominada en dólares desde 2022.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, la oferta ha recibido suscriptores por 80.000 millones de dólares (69.042 millones de euros). Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase se encargarán de poner en circulación las obligaciones de deuda mediante seis tandas.

El rendimiento de los interés del bono de mayor volumen, uno a 40 años, se ha reducido a 0,85 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense desde los 1,15 puntos iniciales.

De manera similar, Meta Platforms, la matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram, emitió bonos el pasado 30 de octubre por 30.000 millones de dólares (25.891 millones de euros), mientras que Alphabet los ha colocado este noviembre por 25.000 millones de dólares (21.576 millones de euros).