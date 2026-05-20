Ametic presenta una hoja de ruta para acelerar la automatización inteligente de las ciudades. - AMETIC

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos Digitales (AMETIC), ha presentado hoy un documento elaborado por su Comisión de 'Smart Cities', analizando la "hiperautomatización" como "motor de transformación" de las ciudades y territorios inteligentes, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El estudio ha mostrado que la gestión documental y los procesos administrativos actualmente son "uno de los grandes cuellos de botella" de la Administración Pública.

En este sentido, la "hiperautomatización" ha permitido que los sistemas de 'software' gestionen esos procesos de extremo a extremo y ha permitido también reducir errores acortando plazos y liberándo a los empleados públicos.

Con respecto al plano humano, el informe ha subrayado que la gestión del cambio cultural es "tan determinante" como la tecnología, por eso, Ametic ha abogado por planes de 'reskilling' que permiten a los empleados asumir funciones de "mayor valor".

"El gran reto es construir un modelo de transformación sostenible, inclusivo y colaborativo, capaz de aprovechar todo el potencial de la tecnología al servicio de las personas y de los territorios", ha concluido el director general de Ametic, Celestino García.