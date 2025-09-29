Amodio (OHLA) dice que la apertura del Four Seasons Madrid en 2020 "fue una decisión valiente"

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de OHLA, Luis Amodio, ha participado en el acto conmemorativo del quinto aniversario del Four Seasons Hotel Madrid, destacando que la inauguración en 2020 del hotel, el primero de cinco estrellas superior de la capital, "fue una decisión valiente en un entorno de alto riesgo" y "un acto de confianza en la ciudad de Madrid, en su gente y en su futuro".

Desde entonces, el Hotel Four Seasons Madrid ha conseguido más de 18 premios y galardones nacionales e internacionales que han contribuido a consolidar al hotel como un "referente" en el mapa del turismo global. "Estamos orgullosos de que Madrid sea hoy la elección natural para el visitante de lujo", señaló Amodio.

El Hotel Four Seasons Madrid se enmarca en el Centro Canalejas Madrid, un desarrollo ejecutado por OHLA. La rehabilitación de siete edificios históricos, entre ellos el Palacio de la Equitativa, supuso la recuperación de más de 17.000 piezas ornamentales con técnicas artesanales.

Según señala OHLA en una nota de prensa, Galería Canalejas se ha consolidado como "el nuevo icono internacional del lujo" en el corazón de Madrid. Actualmente alberga seis de las diez marcas más prestigiosas del mundo y más de cuarenta firmas de moda, alta joyería, perfumería y accesorios.

"Desde OHLA y Mohari, como propietarios del complejo, estamos orgullosos de haber colaborado a que Madrid haya entrado de lleno en la agenda de las grandes marcas internacionales. Gracias a este esfuerzo, Canalejas ha dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un destino en sí mismo", añadió Amodio.

OHLA fue responsable del diseño, construcción y operación del Centro Canalejas Madrid, un conjunto que acoge el primer Four Seasons Hotel de España, 22 'Branded Residences' con servicios del hotel, un aparcamiento con 400 plazas y el espacio comercial Galería Canalejas.