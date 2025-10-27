Amper logra un contrato en Arabia Saudí para suministrar una torre móvil de control del tráfico aéreo

Archivo - Una torre móvil de control del tráfico aéreo de Amper - AMPER - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amper suministrará e instalará una torre móvil de control del tráfico aéreo para Nera --una empresa de tecnología y soluciones para la aviación en Arabia Saudí-- y para Saudi Air Navigation Services (SANS), según ha informado en un comunicado la empresa española, que no ha detallado el importe del contrato.

"El proyecto proporciona una solución llave en mano que garantiza la continuidad operativa en los aeropuertos saudíes en caso de emergencias, interrupciones o renovaciones de la infraestructura fija", ha detallado.

La torre se monta sobre un remolque homologado para carretera con una cabina extensible y capacidad para tres puestos de control y, además, entre los equipos integrados se encuentra el Ulises V5000i, un sistema de conmutación de comunicaciones por voz modular desarrollado por Amper que actúa como "núcleo de las comunicaciones entre los controladores y las aeronaves".

"Además del ULISES V5000i, la torre incluye radios VHF/UHF, sistema de grabación, ATIS/D-ATIS, sistema de sincronización horaria, consolas ergonómicas, climatización (HVAC), sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) y generador", ha agregado.

El contrato también contempla formación, documentación técnica, repuestos y servicios de garantía y la compañía ha resaltado que la adjudicación forma parte de su estrategia de internacionalización.