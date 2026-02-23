Andalucía, Cataluña y Madrid, los destinos turísticos mejor posicionados en la IA, según LLYC

Archivo - Turistas en Sevilla, foto de archivo. - TURISTAS - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía, Cataluña y Madrid se posicionan como los destinos turísticos españoles mejor posicionados en la inteligencia artificial, según un barómetro de LLYC tras analizar casi 1.800 preguntas realizadas a los principales modelos de lenguaje.

Por su parte, completan el 'top 5' la Comunidad Valenciana y el País Vasco, mientras que en el otro extremo se sitúan Murcia, Navarra y Cantabria, que se enfrentan al reto de mejorar su huella digital para no quedar fuera de las rutas recomendadas por la tecnología.

En el contexto actual, para LLYC, ser invisible para el algoritmo puede suponer, en la práctica, desaparecer de la elección del turista.

El análisis de la firma destaca a Andalucía como el destino más versátil, ya que lidera el ranking en las categorías de 'turismo experiencial y premium' (90%), 'urbano y cultural' (86,5%) y 'activo y deportivo' (82,6%).

Además, Cataluña se presenta como la capital de la gastronomía. Es la región más mencionada cuando se pregunta por enoturismo y gastronomía (77,4%) y destaca como la elección principal para grupos de amigos (58,5%). Mientras, Madrid encabeza el segmento mice y turismo de negocios (76,2%) y se posiciona como el destino líder para el colectivo LGTBIQ+ (77,6%).

En un informe anterior, elaborado por LLYC y Appinio en junio de 2025, resalta que el 84% de los españoles ya utiliza la inteligencia artificial a la hora de planificar los viajes.

Los españoles se apoyan en la IA para buscar inspiración personalizada (destinos, fechas, presupuesto), comparar vuelos, hoteles o buscar actividades. Se trata del sector donde más se recurre a esta tecnología para encontrar recomendaciones, por encima de la moda (80%), banca (76%) o automoción (70%).