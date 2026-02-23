Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone logran el primer 'Edge Continuum' federado paneuropeo

Fachada de la sede de Telefónica - TELEFÓNICA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telecom Italia (TIM) y Vodafone han logrado el primer 'Edge Continuum' federado paneuropeo, en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará a principios de marzo en Barcelona, según ha informado la 'teleco' presidida por Marc Murtra en un comunicado.

En concreto, las compañías de telecomunicaciones anunciarán durante el MWC un hito "importante" para la infraestructura digital europea: la primera demostración en directo del 'Edge Continuum' europeo, un 'edge' federado que agrupa a los cinco mayores operadores de Europa.

Así las cosas, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone han federado con "éxito" sus entornos 'edge', permitiendo un despliegue fluido de aplicaciones en toda su huella europea combinada.

Reforzada igualmente por componentes de la plataforma desarrollados en el contexto del proyecto europeo IPCEI-CIS (financiado por la Unión Europea-Next Generation EU), esta primera federación está ya operativa en entornos de laboratorio y preproducción, un paso decisivo hacia el despliegue industrial y comercial.

El 'edge continuum' europeo permite a clientes y desarrolladores desplegar aplicaciones de forma "automática y segura" entre nodos de diferentes operadores, con el potencial de incluir a otros grandes actores tecnológicos en el futuro.

Más allá de aspectos como la interoperabilidad y la seguridad, estas capacidades aportan ventajas clave en entornos 'edge'.

Así, una huella más amplia, con acceso a recursos de varios operadores a través de un único punto de entrada, sienta las bases para la asignación dinámica de cargas de trabajo, para la distribución inteligente de aplicaciones entre nodos federados para un rendimiento óptimo y rentable, y para la movilidad, garantizando la continuidad del servicio incluso cuando los usuarios se desplazan entre redes.

La iniciativa federada europea 'Edge Continuum', amplía "significativamente" el alcance de cada operador, ofreciendo a los clientes un acceso sencillo, integración estrecha con la red, interoperabilidad, soberanía de datos y flexibilidad, requisitos clave para la transformación digital de Europa.

Durante el MWC 2026, se mostrará cómo las organizaciones pueden explotar esta infraestructura federada.

En concreto, podrán desplegar aplicaciones de forma fluida en una o varias infraestructuras edge por toda Europa, utilizando un único punto de entrada.

Para los operadores, la federación edge ofrece la oportunidad de ampliar la oferta de servicios y colaborar dentro de un ecosistema abierto, abriendo así nuevos modelos de negocio.

La federación 'edge' garantizará procesos sencillos para la incorporación de nuevos servicios y la aceleración del proceso de lanzamiento al mercado.

El 'Edge Continuum' europeo está diseñado como un ecosistema abierto, y ya se está trabajando para incorporar al proyecto a otros líderes tecnológicos europeos, desarrolladores de aplicaciones y comunidades de código abierto. Esta iniciativa invita a nuevos socios a unirse y ayudar a dar forma al futuro de la infraestructura digital europea.

La siguiente fase se centrará, por tanto, en abrir el ecosistema a nuevos socios, así como en su industrialización y despliegue comercial. Los cinco operadores han invitado a toda la comunidad tecnológica europea a colaborar, innovar y construir juntos.

DEL 2 AL 5 DE MARZO

El 'Mobile', organizado por la GSMA, se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 5 de marzo, coincidiendo con el 20º aniversario del evento en la ciudad condal.

En el MWC 2026, el mayor evento relacionado con la tecnología y la movilidad, el Ágora del stand de Telefónica acogerá este año diversos eventos abiertos, con expertos y ponentes de primer nivel de la industria tecnológica y de diferentes sectores, incluyendo demostraciones en vivo.