Andrés Góngora, elegido secretario general de COAG, relevando en el cargo a Miguel Padilla

Andrés Góngora, secretario general de COAG - COAG

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El agricultor almeriense Andrés Góngora ha sido elegido este viernes secretario general de COAG a nivel nacional durante la XVI Asamblea General de la Asociación, relevando en el cargo a Miguel Padilla que ha puesto punto y final a una trayectoria de 32 años vinculada al sindicalismo agrario.

En concreto, la comisión ejecutiva de la organización agraria será por primera vez paritaria al estar conformada por con cuatro mujeres y cuatro hombres, además de acometerse un importante relevo generacional en la dirección al reducir la edad media de sus integrantes de 61 a 49 años, según informa COAG.

Góngora ha subrayado en su primer discurso como secretario general el rechazo frontal de COAG a los acuerdos comerciales con terceros países en los que la alimentación actúa como moneda de cambio. "Son siempre los mismos los que pierden: los agricultores y ganaderos tradicionales, tanto los nuestros como los de esos países. Y son siempre los mismos los que ganan: las grandes corporaciones y las macrocadenas de distribución", ha señalado.

De esta forma, ha apelado directamente al Gobierno para que se posicione con claridad y ha defendido la soberanía alimentaria como una cuestión de seguridad estratégica para Europa. "La mejor defensa de Europa es producir sus propios alimentos", ha recalcado.

Góngora también ha lanzado un aviso contra el avance de las macro explotaciones y las macroplantas solares, calificándolas de amenaza directa para el modelo agrario que defiende su organización. "Hay que rechazar con fuerza el avance de las macroexplotaciones y las macroplantas solares que arrasan territorios sin dar nada a cambio", ha alertado.