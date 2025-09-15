Andrés Pan de Soraluce deja la dirección de Acciona Inmobiliaria al cumplir la edad de jubilación

Archivo - Andrés Pan de Soraluce, exdirector de área de Acciona Inmobiliaria - ACCIONA - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andrés Pan de Soraluce Muguiro, hasta ahora director general de Acciona Inmobiliaria, ha dejado de formar parte del listado de persona con responsabilidad en la dirección de la compañía con efectos 1 de septiembre de 2025, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pan de Soraluce, que cumplió 67 años el pasado mes de agosto, llevaba al frente de la filial inmobiliaria de Acciona desde septiembre de 2018.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press dan por hecho que será Mónica Rodríguez, 'número dos' en Acciona Inmobiliaria y actual responsable de Living, quien ocupará la máxima responsabilidad en la filial.

Clotilde Entrecanales, hija del presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, y representante de la tercera generación de la familia fundadora, ostenta una posición relevante en esta filial como responsable de Cultura.

Antes de llegar a Acciona, Pan de Soraluce fue presidente y CEO de OHL Desarrollos, compañía especializada en el desarrollo de proyectos hoteleros y urbanísticos, donde lideró proyectos emblemáticos como el Centro Canalejas (Madrid), Old War Office (Londres) o Mayakoba Resort y Ciudad Mayakoba (México).

Previamente, fue director general de Planificación Estratégica de Grupo Occidental Hoteles y director general de Walt Disney España. Cuenta asimismo con experiencia al frente de las áreas de Marketing de entidades financieras como Banco Santander y American Express.

Pan de Soraluce es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Navarra.

Acciona Inmobiliaria es la filial del grupo Acciona que engloba la actividad de promoción de vivienda residencial. La compañía está especializada en residencias con elevados estándares de calidad y ecoeficiencia en el centro de las ciudades.