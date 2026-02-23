Ángel Escribano apuesta por "colaborar y trabajar todos juntos desde la lealtad" para fortalecer la industria

El presidente de Indra, Ángel Escribano. - EUROPA PRESS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha apostado por "colaborar y trabajar todos juntos desde la lealtad" para fortalecer la industria de defensa española.

"Pero lo más importante, lo que tenemos que hacer, es colaborar, aceptar el esfuerzo que debemos de realizar y la importancia de trabajar todos juntos", ha manifestado, haciendo hincapié en que generar ese ecosistema fuerte es "responsabilidad" del sector de defensa español.

Así se ha expresado el directivo durante su participación en la presentación del Anuario 'Spain Defence and Security Industry', donde ha aprovechado para destacar la "valentía y determinación" que necesitan en la actualidad "todos los que están a este lado de la industria".

"Tenemos una gran oportunidad delante de acometer esta pequeña revolución industrial y creo que el reto más importante es cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar", ha incidido, enfatizando que hay que trabajar "desde la lealtad, asumiendo el compromiso y el rol que tiene cada uno y el peso que puede desempeñar dentro de la industria".