Ángel Escribano ganó 607.000 euros en su primer año al frente de Indra y De los Mozos cobró casi 1,9 millones

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ganó 607.000 euros en 2025, coincidiendo con su primer año al frente de la compañía, mientras que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cobró 1,88 millones de euros en 2025, un 2,3% más que en el año anterior, según el informe de remuneraciones de los consejeros remitido por Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De los 607.000 euros que percibió Escribano el año pasado --por debajo de los 633.000 euros que cobró en 2024 el anterior presidente de Indra, Marc Murtra--, 592.000 euros correspondieron a retribución en metálico, mientras que 15.000 euros correspondieron a "otros conceptos".

En el caso de José Vicente de los Mozos, en el ejercicio 2025 cobró 1,51 millones de euros como retribución en metálico, a los que hay que sumar 321.000 euros que recibió en forma de beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros de la compañía y 53.000 euros percibidos por "otros conceptos".

En el informe de retribuciones de Indra consta que su expresidente Marc Murtra, que abandonó el cargo antes de acabar el mes de enero del año pasado, cobró 34.000 euros de la compañía en 2025.

Tras su marcha de Indra, Murtra fue nombrado, el 18 de enero de 2025, como nuevo presidente ejecutivo de Telefónica, mientras que Indra designó como presidente a Ángel Escribano tan sólo un día después, el 19 de enero de 2025.

LUIS ABRIL, EXDIRECTOR GENERAL DE MINSAIT, PERCIBIÓ 3,58 MILLONES

Indra detalla además en su informe de remuneraciones, que Luis Abril, que abandonó el pasado verano su cargo como director general de Minsait, la filial tecnológica de Indra, cobró 3,58 millones de euros en 2025, de los que 3,38 millones correspondieron a su retribución en metálico.

La compañía precisa que estos 3,38 millones de euros de la retribución en metálico de Abril incluyen el importe de la indemnización percibida con ocasión de la resolución de su relación contractual en junio de 2025 (1,32 millones de euros), la compensación devengada correspondiente al pacto de no competencia suscrito con la compañía (1,32 millones de euros), así como las vacaciones devengadas y no disfrutadas incluidas en su liquidación (22 millones de euros).