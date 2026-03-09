Anthropic demanda al Gobierno de EEUU por su designación como riesgo para la cadena de suministro

Archivo - Anthropic presenta sus nuevos modelos de IA Claude 3. - ANTHROPIC - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Anthropic ha presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, después de que el Departamento de Guerra designara a la 'startup' de IA como un riesgo para la cadena de suministro, lo que la empresa detrás del chatbot 'Claude' ha calificado como "sin precedentes e ilegal" advirtiendo del perjuicio "irreparable" causado a la compañía.

El pasado miércoles, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, envió a Anthropic una carta confirmando la designación de la empresa como "riesgo en la cadena de suministro", por lo que el uso de los productos de la 'startup' en los sistemas del Departamento de Guerra pasa a considerarse una amenaza en la cadena de suministro.

La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de California, sostiene que "todas estas medidas sin precedentes", incluyendo la directiva del presidente estadounidense, Donald Trump, así como las medidas adoptadas por las agencias en respuesta a la misma, "están perjudicando irreparablemente a Anthropic".

De tal modo, la firma dirigida por Dario Amodei afirma que sus contratos con el Gobierno federal están siendo cancelados, mientras que están poniéndose en cuestión contratos actuales y futuros con entidades privadas, "lo que pone en riesgo cientos de millones de dólares a corto plazo".

Además de los daños económicos inmediatos, Anthropic sostiene que su reputación y las libertades fundamentales de la Primera Enmienda están bajo ataque y, sin una solución judicial, estos daños solo se agravarán en las próximas semanas y meses.

"Las medidas impugnadas fueron una represalia contra Anthropic por su discurso y otras actividades protegidas, violando la Primera Enmienda", recoge la demanda, donde la compañía defiende que la Constitución de EEUU otorga a Anthropic el derecho a expresar sus opiniones, tanto públicamente como ante el Gobierno, que no tiene por qué estar de acuerdo con tales opiniones y tampoco tiene por qué utilizar los productos de Anthropic.

"Estas acciones no tienen precedentes y son ilegales. La Constitución no permite al Gobierno ejercer su enorme poder para castigar a una empresa por su libertad de expresión", afirma la empresa, que recurre al poder judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal de represalias del Ejecutivo.

En este caso, la firma de IA reitera que su Política de Uso siempre ha mantenido que 'Claude' no debe utilizarse para dos aplicaciones específicas: guerra autónoma letal y vigilancia masiva de estadounidenses.

"Anthropic nunca ha probado 'Claude' para esos usos. Actualmente, Anthropic no confía, por ejemplo, en que 'Claude' funcione de forma fiable o segura si se utiliza para apoyar la guerra autónoma letal", sostiene la empresa.

En una carta abierta publicada la semana pasada, Amodei apuntaba que, incluso suponiendo que finalmente la designación del Departamento de Guerra fuera legalmente válida, la gran mayoría de los clientes de Anthropic no se verían afectados por la medida.

"La carta del Departamento tiene un alcance limitado, debido a que la ley pertinente (10 USC 3252) también lo es", sostenía Amodei, para quien esta designación de riesgo en la cadena de suministro "no limita (ni puede limitar)" el uso de 'Claude' ni las relaciones comerciales con Anthropic si no están relacionadas con sus contratos específicos con el Departamento de Guerra.

"Su objetivo es proteger al Gobierno, no sancionar a un proveedor", defendía.