Anthropic y SpaceX cierran un acuerdo para potenciar la computación y satisfacer la demanda de IA

Archivo - Claude, plataforma de Anthropic. - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' especializada en IA, Anthropic, y la compañía del magnate Elon Musk, SpaceX, ha alcanzado un acuerdo con el que buscan ampliar la capacidad de procesamiento de datos para continuar satisfaciendo la creciente demanda de inteligencia artificial (IA).

Con esta alianza, Anthropic tendrá acceso a toda la capacidad de procesamiento del centro de datos Colossus 1 de SpaceX, por lo que adquierirá una capacidad adicional de 300 megavatios (MW) en el plazo de un mes, incrementando los servicios para los usuarios de Claude Pro y Claude Max. No se han revelado los términos económicos del acuerdo.

Asimismo, la empresa liderada por Dario Amodei ha mostrado a SpaceX su interés por construir una alianza que permita desarrollar varios gigavatios de capacidad de computación de IA en órbita.

El acuerdo reúne a dos de los grandes competidores en el sector de la IA ya que el conglomerado de Musk cuenta con xAI, desde hace unos meses parte de SpaceX, y ocurre semanas después de que el magnate criticara a la firma de Amodei por su posición contraria a colaborar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos respecto al desarrollo de armas automáticas y otros productos que pudieran vulnerar la privacidad.

"Anthropic odia la civilización occidental", sostuvo Musk en redes sociales en marzo, aunque este miércoles ha moderado su discurso asegurando que en sus últimas conversaciones con el personal de Anthropic aseguró que Claude "será bueno para la humanidad" y que quedó "impresionado".

Esta alianza se suma a otras alcanzadas por Anthropic en los últimos meses para el desarrollo de la computación con compañías tecnológicas como Amazon, Google o Nvidia y Microsoft, con las que cerró un reciente acuerdo de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros) en capacidad de Azure --plataforma de computación en la nube de Microsoft--.