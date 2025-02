Los apicultores se movilizarán si sigue adelante el Programa de Vigilancia Obligatorio del Ministerio.

SALAMANCA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las tres organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado que llevarán a cabo movilizaciones si el Ministerio de Agricultura sigue adelante con su Programa de Vigilancia Obligatorio para los apicultores.

El alcalde de Valero y miembro de Asaja, Demetrio Canete, ha asegurado, durante su comparecencia ante los medios, que esta iniciativa acabará con su forma de vida, erradicará la apicultura, por lo que están abocados a la "desaparición".

Los apicultores han denunciado los requisitos sanitarios que se piden, al igual que los controles exigidos "cada vez que se mueva un colmenar a distintas zonas", como ha subrayado Canete, ya que son instrucciones "inviables tanto por tiempo, porque no se llegará a otras floraciones a tiempo con estos requisitos, como por dinero".

Como han recordado este viernes, el próximo lunes las OPA y cooperativas llevarán al Ministerio varias propuestas para defender su sector. Los apicultores salmantinos han reconocido que este nuevo programa viene impuesto por el "control de la varroasis de las abejas, cuando el propio apicultor es el que más lo cuida y lo trata".

Canete ha finalizado asegurando que "las trabas a la trashumancia" que les ponen son la muerte de la apicultura profesional y deja bien claro que "las colmenas no transmiten enfermedades a los humanos, no se usan antibióticos, no pastan en establos, sino que forman parte de la naturaleza".

Por otro lado, el miembro de COAG Rafael Canete ha denunciado que el precio de las mieles esté tirado por el suelo", mientras que se ha felicitado por la aprobación de un nuevo etiquetado en el que se ponga "el porcentaje de miel de cada país".

Los apicultores, al respecto, han asegurado que las mieles de importación tienen unos precios "imposibles" para los productores españoles, además de sufrir "pocos controles o traer siropes que no son miel", por lo que han pedido que el Gobierno español "actúe de inmediato".