Apple aumentó un 23% las ventas del iPhone en China en el inicio de 2026

Archivo - 19 September 2025, China, Hong Kong: People standing in front of an iPhone Air Banner inside the Apple Store as iPhone 17 Series Goes on Sale in Hong Kong. Photo: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa - Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apple lideró al comienzo de 2026 el crecimiento de las ventas de 'smartphones' en China, con un aumento interanual del 23% de la comercialización del iPhone, según un estudio elaborado por la consultora Counterpoint, que estima una contracción del 4% para el conjunto del mercado chino de teléfonos inteligentes como consecuencia del impacto en los precios del encarecimiento de los chips de memoria.

El crecimiento de las ventas de Apple se vio impulsado por los descuentos en el comercio electrónico, mientras que su iPhone 17 básico también se benefició de las subvenciones gubernamentales, señalan los autores del estudio.

"Gracias a su sólido control sobre la cadena de suministro, Apple está bien posicionada para afrontar la actual crisis de memoria", destaca Counterpoint, para la que, si bien los fabricantes de Android están anunciando aumentos de precios, "es improbable que Apple haga lo mismo" y, en cambio, absorberá parte de la presión sobre los márgenes y aprovechará la situación para expandir potencialmente su cuota de mercado.

Asimismo, la consultora también anticipa que Huawei aproveche esta oportunidad para ganar más cuota de mercado en el segmento de gama baja y media, dada la fuerte dependencia del fabricante chino de proveedores nacionales, lo que le proporciona un importante margen de seguridad en medio del aumento global de los precios de la memoria.

A nivel general, en las nueva primeras semanas de 2026, las ventas de smartphones en China cayeron un 4% interanual, ya que, a pesar de los subsidios gubernamentales introducidos, el desempeño del mercado durante los dos primeros meses sugiere que su impacto ha sido limitado, y la demanda general se mantiene débil.

De tal modo, si bien las promociones del Año Nuevo Lunar de las marcas chinas en febrero impulsaron las ventas en comparación con enero, el alza vertiginosa de los precios de los chips de memoria limitó la magnitud de los descuentos, lo que provocó que las ventas durante el período festivo y las tres semanas anteriores siguieran un 2% por debajo del año anterior.

De cara al futuro, Counterpoint espera que el mercado chino de teléfonos inteligentes siga bajo presión entre marzo y mayo, aunque apunta a que podría observarse cierta mejoría a principios de junio.

En cualquier caso, considera probable que el aumento del coste de la memoria persista durante todo 2026, lo que obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a tomar decisiones difíciles entre costes, márgenes y objetivos de envío y advierte de que aquellas marcas que dependen de modelos de gama de entrada para impulsar su cuota de mercado se enfrentarán a un riesgo significativo de pérdidas a corto plazo.