ArcelorMittal encarga a Técnicas Reunidas e Idom descarbonizar su clúster siderúrgico en Dunkerque (Francia)

Archivo - Exteriores de la factoría ArcelorMittal. - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

ArcelorMittal ha encargado a Técnicas Reunidas e Idom descarbonizar su clúster siderúrgico situado en Dunkerque (Francia), según ha indicado Técnicas Reunidas en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

En concreto, el consorcio integrado al 50% por las empresas españolas Técnicas Reunidas e Idom ha iniciado su participación en la transformación y descarbonización del clúster siderúrgico de ArcelorMittal en Dunkerque, tras recibir de esta compañía la adjudicación de los servicios relacionados con el desarrollo de una nueva planta de producción de acero (Steel Making Plant-SMP).

Los trabajos encargados al consorcio se llevarán a cabo a través de un contrato del tipo EPCm (engineering, procurement and construction management) y consistirán en servicios de gestión de proyecto, ingeniería de detalle, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y pruebas de la planta, incluyendo los relativos al desarrollo de un horno eléctrico (Electric Arc Furnace-EAF) y un equipo de refinación secundaria (Ladle Furnace-LF).

LAS NUEVAS INSTALACIONES SE INTEGRARÁN EN LA ACERÍA ACTUAL

El proyecto abarca asimismo los sistemas e infraestructuras auxiliares, así como trabajos de preparación del sitio y la subcontratación de algunos estudios y servicios que serán suministrados por terceros. Las nuevas instalaciones se integrarán en la acería actual, por lo que supondrán una transformación del complejo siderúrgico ya existente en el emplazamiento y, sobre todo, realizarán una contribución a su descarbonización.

El nuevo horno eléctrico generará 0,6 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por tonelada de acero producida, mediante el uso de una combinación de chatarra, hierro de reducción directa (HBI/DRI) y metal fundido, lo que supondrá tres veces menos CO2 que el generado mediante un horno alto convencional. Poseerá una capacidad de producción anual de dos millones de toneladas de acero y se estima que la puesta en marcha de las nuevas instalaciones tendrá lugar en 2029.

La adjudicación de este contrato de servicios da continuidad a los trabajos realizados por Técnicas Reunidas, en consorcio con Idom, en fases anteriores del proyecto, en las que prestó servicios de consultoría e ingeniería a través de un contrato del tipo FEED (front-end engineering design).

El consejero delegado de Técnicas Reunidas, Eduardo San Miguel, ha declarado que este contrato "confirma a su empresa como agente clave en la descarbonización de la industria siderúrgica europea, refuerza su entrada en el mercado del acero verde y se inscribe plenamente en dos de los ejes principales del plan estratégico 'Salta': el impulso de los contratos de servicios y el desarrollo de actividades de descarbonización".

"Agradecemos profundamente a ArcelorMittal la confianza que ha depositado en nuestro consorcio con Idom y estamos deseando ponernos manos a la obra", ha añadido.