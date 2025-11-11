Arquimea ficha al exdirector técnico de Hispasat Antonio Abad como nuevo responsable de CanarySat

Archivo - El nuevo director general de CanarySat, Antonio Abad - ARQUIMEA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma española de tecnología y defensa Arquimea ha fichado al exdirector técnico de Hispasat Antonio Abad como nuevo director general de CanarySat Satellite Services, la filial del grupo al mando de la constelación de satélites de órbita baja (LEO) para comunicaciones seguras en la que trabaja la compañía.

Abad trabajó durante casi 35 años en Hispasat, compañía que abandonó el pasado octubre para comenzar este nuevo capítulo profesional, según explicó a través de la red social Linkedin hace poco menos de un mes.

"Con más de 30 años de experiencia en la industria aeroespacial, Antonio Abad es una de las figuras más reconocidas entre los operadores de comunicaciones satelitales. Director técnico de Hispasat durante décadas, su perfil técnico y visión estratégica le han llevado a liderar el lanzamiento de once satélites GEO (de órbita geoestacionaria) y ha dirigido proyectos estratégicos para España y Europa", ha destacado Arquimea en un comunicado.

Por su parte, Abad ha resaltado que es "un honor" asumir la dirección de un proyecto "con un potencial transformador tan grande".

"Las constelaciones satelitales LEO representan el futuro del espacio y mi objetivo es poner al servicio de esta misión toda la experiencia y conocimiento acumulados durante más de tres décadas en el sector", ha añadido.

En concreto, Abad liderará la puesta en marcha de las infraestructuras y el equipo que construirá y operará la futura constelación.

La empresa ha apuntado que el primer objetivo será lanzar dos satélites en 2027, con los cuales se realizará una prueba de concepto del servicio con los principales clientes.

El programa de Arquimea busca reforzar la posición de España y de Europa en el ámbito de las operaciones satelitales y el proyecto se encuentra en fase de "ampliación de la inversión".