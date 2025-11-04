Arranca este martes la feria WTM de Londres 2025, la mayor edición en sus 45 años de historia

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La World Travel Market (WTM) en Londres (Reino Unido), cita de referencia mundial del turismo, arrancará este martes, 4 de noviembre, la mayor edición en sus 45 años de historia, impulsada por la ampliación del 25% del Excel London, además de la creciente demanda global de viajes, según un comunicado.

La 46º edición del evento, que se celebrará hasta el 6 de noviembre, incorporará 25.000 m2 adicionales este año y prevé un crecimiento récord en el número de expositores con respecto a la cita de 2024, que alcanzó los más de 4.000.

Además, con el objetivo de mejorar la experiencia de los expositores, la WTM estrenará este año su propio canal de televisión, WTM TV, diseñado para "educar, involucrar y conectar al público". Junto a esta novedad, se ha anunciado un tema unificado para las seis áreas temáticas del programa de conferencias, 'Reimaginar los viajes en un mundo cambiante'.

Por otro lado, los principales responsables del sector a nivel mundial se reunirán nuevamente en la cumbre de ministros, evento que tendrá lugar el 4 de noviembre, en colaboración con ONU Turismo y el el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para este edición se promete una mayor presencia.

Asimismo, la cumbre, titulada 'Reimaginar los modelos de inversión turística: crear incentivos de última generación', explorará enfoques para la inversión turística e incentivos con visión de futuro, en consonancia con el tema unificado del programa de conferencias ya mencionado.

Partiendo del debate del año pasado, que se centró en la inteligencia artificial, la cumbre de este año abordará temas clave como la integración de las tecnologías emergentes para abrir nuevos mercados, las herramientas para alinear la inversión con las agendas de transformación económica nacional y cómo diversificar la inversión turística para lograr una resiliencia a largo plazo.

Esta nueva edición también supondrá el debut del nuevo director de la feria, Chris Carter-Chapman. Ha sido nombrado para el puesto que anteriormente ocupaba Juliette Losardo, tras su traslado a RX Arabia. La nueva incorporación llega a la WTM después de casi cinco años en la empresa especializada en eventos Intelligence Squared y, anteriormente, como director de eventos en Centaur Media.

La pasada edición de la feria congregó a un 6% más de asistentes que un año antes, hasta un total de 46.316 personas. Además, el número de expositores del sector privado aumentó un 8%, con 4.047, gracias a la expansión del salón, que creció su escala en casi otro 8%, adoptando nuevos pabellones dentro del Level-0 de Excel London.

VISITBRITAIN, SOCIO PRINCIPAL EN 2025

Para la edición más grande de la historia del evento, VisitBritain ha sido nombrada como el socio principal. Para la CEO de la agencia nacional de turismo, Patricia Yates, esta cita pone de relieve, de manera oportuna, la importancia económica del turismo y su enorme potencial para generar crecimiento económico en las economías locales de todas las naciones y regiones.

"Esperamos con ilusión colaborar con WTM para mostrar nuestra excepcional oferta turística, nuestra hospitalidad y cálida acogida, así como la capacidad del Reino Unido para albergar eventos del más alto nivel", ha añadido.

El Gobierno británico anunció el año pasado planes para aumentar el número de turistas internacionales a 50 millones anuales para 2030, superando así los casi 43 millones de 2024. En consonancia con esta ambición, este año habrá una mayor presencia gubernamental en la feria.

PRESENCIA ESPAÑOLA

En cuanto a la presencia española en la cita internacional, Andalucía ha anunciado que su expositor mantendrá las dimensiones de la última edición, con más de 580 metros cuadrados, y contará con una zona de negocio con 40 mesas en las que estarán presentes, entre espacios fijos y rotatorios, un total de 59 empresas e instituciones.

Por otro lado, la Junta ha indicado que, para facilitar los contactos y maximizar el retorno se desplegarán diversas herramientas tecnológicas, como una aplicación que gestionará la zona de reuniones para el registro, reserva de espacios y seguimiento de profesionales o la monitorización a través de inteligencia artificial para conteos, flujos y mapas de calor.

El stand propio de 250 metros cuadrados, ubicado junto a Turismo Andaluz y Turespaña, dispondrá de zonas de trabajo, networking y atención al público, concebidas para apoyar al tejido empresarial y turístico del destino. La acción promocional más destacada se desarrollará en Oxford Street, donde se proyecta un vídeo 3D en la pantalla The Cube Flannels X, que mostrará los atractivos del destino y alcanzará 3,9 millones de impactos en una semana.

En el caso de Baleares, acudirá con el mismo espacio que usó en Fitur 2025, bajo la apuesta firme por el turismo cultural, ya que el objetivo es posicionar dicho segmento en el mercado británico. Es más, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá con el consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel.

Con la misma línea, Canarias también reutilizará su stand de la feria de Madrid, que fue elegido el mejor en la categoría de Instituciones y comunidades autónomas. Así, las islas buscarán potenciar la sostenibilidad del mercado británico con una delegación compuesta por 250 los profesionales canarios que estarán presentes en esta feria procedentes de 150 empresas e instituciones.

Por último, más espacio expositivo, una nueva campaña promocional y una agenda de trabajo centrada en la desestacionalización y la sostenibilidad, serán los pilares de la Comunitat Valenciana en la feria londinense. Además, esta oferta se complementará con acciones destacadas en Londres, como inserciones en prensa y publicidad exterior en puntos estratégicos como Paddington Station y Leicester Square.