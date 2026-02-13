Arranca el nuevo programa de recompra de acciones de HBX por hasta 100 millones de euros

Archivo - El consejero delegado de HBX, Nicolas Huss, interviene durante el foro de Bloomberg "Futuro de las Finanzas: Perspectivas Económicas de España 2025", a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo programa de recompra de acciones propias de HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, ha comenzado este viernes, 13 de febrero, con un importe máximo de 100 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el plazo máximo de vigencia se extenderá desde hoy hasta el 30 de septiembre de 2027, y el número máximo total de acciones ordinarias cuya adquisición se autoriza asciende a 24.723.958.

El precio mínimo, excluidos los gastos, por acción ordinaria que podrá abonarse será de 0,01 euros. Por su parte, el precio máximo, también excluidos los gastos, será el mayor de los siguientes: un importe equivalente al 5% por encima del valor medio de mercado de una acción ordinaria durante los cinco días hábiles anteriores al día en que la sociedad acuerde su adquisición, calculado sobre la base de la cotización en las Bolsas españolas, o el mayor entre el precio de la última operación independiente y la mejor posición de compra independiente en los centros de negociación donde coticen las acciones.

Merrill Lynch International ha sido designada como entidad agente para actuar en nombre de la sociedad en la ejecución del programa de recompra de acciones propias.

La entidad ha recibido un mandato irrevocable para la adquisición de títulos y adoptará sus decisiones de compra de forma independiente, sin influencia por parte de la sociedad.

Las operaciones se ejecutarán a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) o de cualquier otro sistema multilateral de negociación que considere apropiado.

HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, registró unas pérdidas atribuidas de 69,5 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, concluido a finales de septiembre, cifra casi tres veces superior (+190,9%) a los 'números rojos' de 23,9 millones que se anotó en el año precedente.