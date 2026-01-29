Los asientos previstos en vuelos internacionales superan los 8,1 millones en febrero, un 3,5% más

Archivo - Una fila de maletas distribuidas en las instalaciones de la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid (España), a 12 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene.

El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de febrero de 2026 se sitúa en 8,14 millones, según datos publicados hoy por Turespaña. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se ofertaron 7,9 millones, el incremento interanual es del 3,5%.

Comparando las previsiones de número de asientos con los datos registrados a fecha equivalente de 2025, febrero proyecta un buen comportamiento para los principales mercados emisores, salvo el caso de Alemania.

Reino Unido incrementa sus plazas un 1,8%; Italia las aumenta un 3,8%; por su parte, Francia las sube un 2,6%; por el contrario, Alemania contrae la oferta de asientos un 6,7% para este mes.

Los países nórdicos, presentan asimetrías: mientras que Dinamarca y Noruega aumentan los asientos previstos un 0,7% y un 1,2%, Suecia (-4,4%) y Finlandia (-7,6%) disminuyen las expectativas contrayendo la oferta. La mayor caída la registra Austria con un -13,3%.

Turespaña destaca especialmente la aceleración de Turquía y Polonia con una proyección de crecimiento del 31% para el primero y de un 24,7% para el segundo.

A su vez, Estados Unidos proyecta un aumento de capacidad de asientos del 7,6%. Y entre los países iberoamericanos, Colombia y México registran, una vez más, el mayor volumen de capacidades programadas para enero (Colombia crece un 13,6% mientras que México lo hará un 2,8%).