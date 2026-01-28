ASML recortará 1.700 empleos en Países Bajos y EEUU

Archivo - Oficinas de ASML - ASML - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante neerlandés de máquinas de litografía para la manufactura de microchips ASML ha anunciado un ajuste que afectará a aproximadamente 1.700 trabajadores, alrededor del 4% de su plantilla global, en el marco una reorganización para optimizar sus operaciones de Tecnología y Tecnologías de la Información, que afectará principalmente a Países Bajos y en algunos casos a Estados Unidos.

"En esta etapa, creemos que los cambios propuestos podrían resultar en una reducción neta de alrededor de 1.700 puestos, principalmente en los Países Bajos y algunos en Estados Unidos", ha anunciado el presidente y consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, después de que la multinacional haya presentado un resultado récord al cierre de 2025.

A pesar de los buenos resultados cosechados por la empresa el último año, el CEO de ASML ha defendido que los comentarios de colegas, proveedores y clientes muestran que, en algunos casos, las formas de trabajar de la compañía "se han vuelto menos ágiles", por lo que es importante abordar estos problemas para estar bien preparados para el crecimiento futuro.

De este modo, la neerlandesa pretende reforzar su enfoque en la ingeniería y la innovación en áreas críticas de su actividad mediante la optimización de las organizaciones de Tecnología y TI, con el objetivo de simplificar los procesos y la toma de decisiones.

"Como resultado de estos cambios propuestos, es posible que algunos puestos, principalmente de liderazgo, ya no sean necesarios", ha apuntando Fouquet, subrayando que ASML seguirá creando nuevos puestos de trabajo para fortalecer los proyectos tecnológicos existentes y emprenderá otros nuevos que respalden sus planes de crecimiento y los de los clientes.

"ASML continúa creciendo y necesitará crear puestos según sea necesario para satisfacer la demanda de los clientes de nuevas máquinas y servicios, incluyendo Fabricación, Atención al Cliente y Ventas", ha indicado.

RESULTADOS RÉCORD.

ASML obtuvo un beneficio neto de 9.609 millones de euros en 2025, lo que implica una mejora del 26,9% respecto del resultado anotado por la multinacional un año antes, después de que el fabricante tecnológico neerlandés lograse cifras de ventas y reservas récord gracias a la demanda de la IA.

En el conjunto del ejercicio, las ventas de ASML alcanzaron los 32.667 millones de euros, un 15,6% más que un año antes, mientras que las reservas netas ('net bookings') acumuladas sumaron 28.035 millones de euros, un 48,3% por encima del dato de 2024.

Solo entre octubre y diciembre, el beneficio neto de la compañía aumentó un 33,6% en comparación con el mismo trimestre de 2024, hasta 2.840 millones de euros, mientras que las ventas netas sumaron 9.718 millones, un 29,3% más, y las reservas alcanzaron los 13.158 millones, un avance interanual del 144%.

"ASML registró otro año récord en 2025, con unas ventas netas totales de 32.700 millones de euros y un margen bruto del 52,8%", declaró el presidente y consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, quien destacó que el cuarto trimestre de 2025 "fue especialmente sólido".

En este sentido, el ejecutivo señaló que, en los últimos meses, muchos clientes han mostrado una evaluación notablemente más positiva de la situación del mercado a medio plazo sobre la base principalmente de unas expectativas más sólidas sobre la sostenibilidad de la demanda relacionada con la IA. "Esto se refleja en un marcado aumento de sus planes de capacidad a medio plazo y en nuestra entrada récord de pedidos", añadió.

Por lo tanto, ASML anticipa que 2026 sea otro año de crecimiento para el negocio, impulsado en gran medida por un aumento significativo en las ventas de vehículos eléctricos de alta potencia (EUV) y el crecimiento de las ventas de la base instalada.

En concreto, la multinacional prevé unas ventas netas para el primer trimestre de 2026 de entre 8.200 y 8.900 millones de euros, con un margen bruto de entre el 51% y el 53%, mientras que los costes de I+D rondarán los 1.200 millones y los costes de venta, generales y administrativos serán de aproximadamente 300 millones de euros.

Para el conjunto de 2026, anticipa unas ventas netas totales de entre 34.000 y 39.000 millones de euros, con un margen bruto de entre el 51% y el 53%.

Por otro lado, ASML tiene previsto declarar un dividendo total para el año 2025 de 7,50 euros por acción ordinaria, lo que supone un aumento del 17% en comparación con 2024.

Asimismo, tras haber recomprado hasta diciembre 7.600 millones de euros de su programa de recompra de acciones de hasta 12.000 millones, la compañía ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones, vigente desde hoy y con fecha límite de ejecución para el 31 de diciembre de 2028, cuyo importe máximo será de hasta 12.000 millones de euros.