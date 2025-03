Atlantic Copper pide a la UE que no incluya el concentrado de cobre entre importaciones de EE.UU. con arancel

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha señalado este miércoles que la compañía va a solicitar a la Unión Europea, a través de alegaciones, que no incluya el concentrado de cobre en la lista de productos estadounidenses a los que va a aplicar un arancel, puesto que la empresa onubense importa "alrededor de un 10%" de este material, ya que "en un momento deficitario de metales no tiene sentido".

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera delegada, a preguntas de los periodistas, durante la presentación de resultados de la compañía, en la que ha indicado que en cuanto a exportaciones, "no hay problemas con los aranceles", puesto que la compañía "no exporta prácticamente nada a Estados Unidos, tan solo algo de ácido sulfúrico", pero que "en principio, no está dentro de aquellos productos en los que se va a implementar un arancel".

Sin embargo, según ha explicado Gutiérrez, en la primera lista que ha realizado la Unión Europea de aranceles de productos de EE.UU. hacia Europa, "sí que está el concentrado de cobre", y es un producto que la compañía importa de aquel país "en torno al 10-20%".

Por ello, ha asegurado que la empresa está realizando gestiones, ya que "hay un periodo de alegaciones", para explicar que "ese arancel a quién perjudica es a Europa, no a Estados Unidos", ya que "en un momento en el que Europa es totalmente deficitaria de metales y en concreto de cobre", que, además, "se ha aprobado una ley de acceso a materia prima crítica en las que está el cobre, que le pongan un arancel al concentrado de cobre, pues la verdad es un poco absurdo".

"Estamos haciendo las gestiones necesarias para informar a la comisión y confiamos que con estas acciones de demostrar que no cumpliría ninguno de los requisitos con los que Europa quiere implantar los aranceles que lo saque de esa lista", ha señalado.

ENERGÍA

Por otro lado, preguntada por los precios de la energía, ha señalado que se "han racionalizado", pero "aún no están en precios precrisis, con lo cual todavía tienen un impacto. Sin embargo, en Atlantic Copper hemos hecho una estrategia, primero, de reducción del consumo de energía. Somos la empresa más eficiente en términos de eficiencia energética en cuanto a producir cobre utilizando la menor cantidad de energía posible. Somos líderes mundiales, con lo cual ahí hemos hecho nuestros deberes".

Asimismo, ha indicado que la compañía ha hecho una apuesta por las energías renovables "en un momentos que son competitivas". "Ese gran reto que tenemos la industria española en cuanto a precios y acceso a la energía, nosotros lo estamos paliando, primero, reduciendo el consumo unitario y, segundo, de fuentes renovables que, además, son competitivas", ha concluido.