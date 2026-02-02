AVA-Asaja avisa de la entrada a UE de las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

Archivo - Campo de naranjas - AVA-ASAJA - Archivo

VALENCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

AVA-Asaja ha explicado que la red de alerta rápida de la Unión Europea para alimentos y piensos (Rasff) ha detectado, con la segunda mitad de campala citrícola ya en marcha, los primeros lotes de naranjas de Egipto con presencia de residuos que superan el límite máximo permitido (LMR) y materias fitosanitarias cuyo uso está prohibido para los cítricos europeos.

En concreto, la organización agraria ha denunciado que naranjas egipcias fueron interceptadas en Italia con 0,21 mg/kg de Chlorpropham --un herbicida y regulador de crecimiento que está prohibido en la UE desde 2019-- con un LMR que puede llegar a superar hasta 21 veces la legislación comunitaria.

Según ha alertado en un comunicado, "no se trata de un caso aislado, puesto que las frutas y hortalizas procedentes de Egipto ya acumulan en lo que llevamos de 2026 siete incumplimientos notificados por el RASFF".

En 2025 Egipto sumó 131 interceptaciones --83 en frutas y hortalizas y 26 en cítricos-- y en 2024 llegó a su máximo histórico de 180 interceptaciones --86 en frutas y hortalizas y 34 en cítricos--. Durante los últimos cinco años, el país egipcio registró un total de 672 detecciones, ha destacado AVA-Asaja.

Las materias activas detectadas en los productos hortofrutícolas de Egipto en los puertos de entrada europeos durante los últimos cinco años son, por orden de prohibición para los productores de la UE: Clorfenapir (insecticida-acaricida prohibido en 2001), Phentoate (insecticida prohibido en 2002), profenofos (insecticida prohibido en 2002), Diazinon (insecticida prohibido en 2007), dimetoato (insecticida prohibido en 2019), Clorpirifos (insecticida prohibido en 2020), Flumetralin (herbicida y regulador del crecimiento prohibido en 2025), y el mencionado Chlorpropham.

A la vista de estos datos, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que "Egipto es un país que viene incumpliendo las normas de seguridad alimentaria y está poniendo en riesgo la salud de los consumidores europeos".

Por ello, ha apelado a los operadores comerciales, importadores y cadenas de la gran distribución que "den prioridad a los cítricos cultivados en la UE, con estándares mucho más exigentes que los frutos de países terceros, si de verdad se creen la responsabilidad social corporativa que tanto les gusta proclamar y apuestan ante sus clientes por la frescura, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los productos agrarios que venden".

Asimismo, Aguado insta a los consumidores a "comprar los cítricos de aquí que, a diferencia de Egipto y otros países no comunitarios, sí garantizan la máxima salud y respeto al medioambiente. Tenemos mucho que aprender de los franceses e italianos, que primero compran lo suyo y solo cuando se lo han acabado, empiezan con lo de fuera. Si dejamos de consumir nuestras naranjas, desaparecerán nuestros citricultores y con ellos un patrimonio irrepetible".

Por último, el dirigente agrario ha subrayado que "los enemigos del campo están en Bruselas, que abren las puertas de Europa a importaciones en condiciones de competencia desleal, y va siendo hora de que transforman las buenas palabras en hechos, aplicando los controles y las sanciones que han anunciado".