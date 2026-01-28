Un avión con 15 pasajeros a bordo de la colombiana Satena desaparece en el noreste del país

Archivo - Un avión de Satena. - MINISTERIO DE TRANSPORTES DE VENEZUELA - Archivo

Un avión de la aerolínea colombiana Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 15 pasajeros a bordo, ha desaparecido en el noreste del país después de reportar un último contacto con el control de tráfico aéreo pocos minutos antes de la hora a la que debía aterrizar.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y dos tripulantes, según ha informado Satena en sus redes sociales.

El avión cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, había despegado sobre las 11:42 horas en Colombia (17:42 horas en España) y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 horas (18:05 horas en España), pero su último contacto con el control de tráfico aéreo tuvo lugar a las 11:54 horas.

Desde Satena han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave.

Asimismo, la aerolínea ha dispuesto una línea telefónica a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial.

La ministra de Transportes colombiana, Mafe Rojas, especificó en su cuenta de 'X' que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil "se encuentra recogiendo información" respecto a la pérdida de comunicación de esta aeronave y se han activado los protocolos correspondientes.