Baldoria (Madrid) y Sartoria Panatieri (Barcelona), segunda y tercera mejor pizzerias de Europa

Las españolas Fratelli Figurato, La Balmesina, Demaio, Infraganti y Gasparic se sitúa en el 'top-50'

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pizzerias españolas Baldoria (Madrid) y Sartoria Panatieri (Barcelona) se coronan como la segunda y la tercera mejor pizzerias de Europa en el ranking de '50 Top Pizza', la guía más influyente del sector, donde la londinense Napoli on the Road repite como la mejor europea.

En concreto, al proyecto de Michele Pascarella que reedita el éxito del año pasado, le sigue Baldoria (Madrid), de Ciro Cristiano, que pasa a convertirse en la mejor pizzería de España este año y que sigue recibimiento reconocimientos internacionales.

Mientras que en el tercer lugar se sitúa Sartoria Panatieri (Barcelona), de Jorge Sastre y Rafa Panatieri, que se hace con el premio al 'Best Dessert List 2025 - Latteria San Salvatore Award' y que comparte posición 'ex aequo' con Via Toledo (Viena), de Francesco Calò, completan el 'top-5' 50 Kalò (Londres) e IMperfetto (Puteaux).

La representación española en este reconocido ranking la completan Fratelli Figurato (Madrid), de los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato, que se sitúa en la octava posición y también se alza con el galardón al 'Best Fried Food 2025', mientras que La Balmesina (Barcelona) ocupa la undécima plaza, seguida por Demaio (Bilbao, 14), Infraganti (Alicante), que escala cinco posiciones hasta el 36, y Gasparic (Girona, 40).

De esta forma, la guía completa Europa 2025, compuesta por 193 pizzerías, sitúa a España como el país con una mayor representación con 31 establecimientos, seguida de Francia con 22 e Inglaterra y Suiza, ambas con 16. La ciudad más representada es París, con 16 establecimientos, seguida de Londres con 11 y Madrid con nueve locales.

"Queríamos dar aún más espacio al movimiento europeo en 2025 con la Road to Madrid, que incluyó las Pizza Week en Suiza y España porque la calidad sigue creciendo sin parar. Este año también quisimos destacar el creciente valor del movimiento europeo, incluyendo la categoría Excelente en la guía, unas 150 pizzerías repartidas por el Viejo Continente donde se puede disfrutar de una pizza excelente, que se suman a las 50 posiciones del ranking", han señalado los tres comisarios de 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere.