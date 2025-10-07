Baleares apuesta por reducir el número de cruceristas a la semana en Palma

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ya está negociando con las compañías navieras la renovación del memorándum para la limitación de cruceros en el puerto de Palma con el objetivo de mantener los actuales límites de cruceros, pero yendo más allá y rebajar el cómputo semanal de cruceristas en la capital balear y priorizando siempre los cruceros que generan menos emisiones.

Ha sido uno de los principales anuncios que en materia turística ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su discurso en el Parlament durante la primera jornada del Debate de Política General.

También en materia turística, Prohens ha anunciado la constitución en los próximos meses, a través de la Vicepresidencia segunda, de una mesa autonómica de lucha contra el intrusismo.

"La lucha contra el intrusismo tiene que ser transversal. Nuestros transportistas, taxistas y servicios reglados de transporte no tienen que sufrir la competencia desleal del transporte pirata. Nuestros comerciantes no tienen que tener la competencia desleal del top manta. Nuestra oferta de ocio no tiene que competir con fiestas ilegales, que además rompen la convivencia", ha indicado.

Prohens también ha anunciado la creación de un plan piloto para convertir trabajadores fijos discontinuos en trabajadores fijos.

