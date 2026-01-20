Banca March adquiere una participación del 5% en Exolum

Archivo - Sede y logo de Banca March. - BANCA MARCH - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banca March adquirirá una participación del 5% en el operador logístico de hidrocarburos Exolum, en un nuevo proyecto de coinversión con sus clientes, según ha informado la entidad, que no ha revelado el importe de la operación.

Con esta operación, Banca March permitirá a sus clientes acceder a la inversión en una empresa clave del sector energético, caracterizada por un modelo de negocio con altas barreras de entrada y un liderazgo internacional en constante crecimiento.

El banco ha explicado que Exolum, fundada en 1927, "es hoy una empresa referente en el transporte, gestión y almacenamiento de graneles líquidos y otros productos esenciales para la movilidad y la industria, incluidos biocombustibles y productos químicos".

Asimismo, la compañía opera en un total de 10 geografías, con un papel muy relevante en el suministro a la aviación en Reino Unido, tanto civil como militar.

En España, Exolum gestiona una de las mayores y más eficientes redes logísticas del mundo, con una infraestructura avanzada que da soporte al suministro energético (4.000 kilómetros (km), 39 instalaciones y 8 millones de metros cúbicos de almacenamiento).

COINVERSIÓN NO LÍQUIDA

En el ámbito de la coinversión no líquida, la entidad selecciona activos ilíquidos --venture capital, private equity, deuda privada, inmobiliario o infraestructuras-- con el objetivo de ofrecer alternativas al margen de la volatilidad de los mercados cotizados y capturan oportunidades de crecimiento.

De esta manera, Banca March pone al alcance de sus clientes la oportunidad de invertir en estrategias que, de otra forma, sólo estarían al alcance de los grandes inversores.

Desde 2008, el grupo ha comprometido más de 4.000 millones de euros en activos ilíquidos junto a más de 3.900 coinversores, de los cuales, uno de cada tres ha repetido, con proyectos que de media han devuelto más de dos veces el ahorro aportado.