El Banco Central de la República Dominicana mantiene los tipos en el 5,25% por cuarta reunión consecutiva

Archivo - Sede del Banco Central de la República Dominicana.
Archivo - Sede del Banco Central de la República Dominicana. - BCRD - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 19:45
Seguir en

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de la República Dominicana ha decidido este lunes mantener los tipos de interés en el 5,25% por cuarta reunión consecutiva después de que los modificase por última vez en la cita del 31 de octubre, cuando los redujo en 25 puntos básicos.

La decisión ha sido anunciada pese a que el comunicado de política monetaria aún no se ha hecho público. La pausa se enmarca en un contexto de inflación que cerró febrero en el 4,67% interanual, por encima del objetivo del 4% fijado por el instituto emisor, pero dentro del margen de desviación del 1%.

De su lado, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) se anotó en enero una variación interanual del 3,5%, lo que supondría una aceleración desde la expansión del 2,1% que el PIB dominicano registró en 2025.

Por otra parte, las reservas internacionales netas del país caribeño fueron el pasado mes de febrero de 16.176,5 millones de dólares (14.122 millones de euros).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado