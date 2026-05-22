Banco Santander ejerce la opción de sobreadjudicación de TSK por 22,5 millones de euros

Dos televisores proyectan los logos de BME y de TSK. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander, en su condición de agente de estabilización y actuando por cuenta de las entidades aseguradoras de la oferta pública inicial de TSK Electrónica y Electricidad, ha ejercido íntegramente la opción de sobreadjudicación concedida por la compañía por 22,5 millones de euros, tal y como ha notificado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cifras, la operación supone la suscripción de más de 4,45 millones de acciones ordinarias de TSK --4.455.445-- al precio de la oferta de esta opción, fijado en 5,05 euros por acción.

En este sentido, la compra de los títulos se ha suscrito con una rebaja de más del 13% respecto al precio de mercado, puesto que la compañía ha concluido este viernes en Bolsa en los 5,71 euros. Así, el valor real del paquete adquirido se eleva hasta los 25,4 millones de euros.

En este contexto, TSK ha informado de que tras el ejercicio íntegro de la opción de sobreadjudicación, el periodo de estabilización --que inicialmente se preveía que concluyera el próximo 12 de junio de 2026-- queda finalizado a fecha de la presente jornada.

De este modo, la entidad ha detallado que finalmente Santander no ha llevado a cabo ninguna operación de estabilización respecto a dichas acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, ni en ningún otro sistema de negociación.

Cabe reseñar que Santander Asset Management es uno de los accionistas significativos de TSK, junto al presidente de la entidad --Sabino Gracia-- y dos exconsejeros --Francisco Javier García y Víctor José González--.

Así, la gestora de activos del Grupo presidido por Ana Botín afloró un día después de la salida a Bolsa de la firma una participación del 3,404% en TSK, lo que equivale a 3,92 millones de derechos de voto que valen cerca de 22,4 millones de euros.

La compañía debutó el pasado miércoles 13 de mayo en Bolsa tras fijar el precio de su oferta pública de suscripción en el tope del rango de precios que barajaba --de 4,45 euros a 5,05 euros por acción-- y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

Con su estreno, la ingeniería se convirtió en la segunda compañía en unirse a la Bolsa española este año, por detrás de Arteche, y es la sexta que se incorpora a los mercados de BME en 2026.