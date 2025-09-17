Berenberg inicia la cobertura de Indra con recomendación de compra y precio objetivo de 41 euros

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entidad financiera Berenberg ha comenzado la cobertura del valor Indra con una recomendación de compra y ha fijado su precio objetivo en 41 euros por acción, lo que supone un potencial de apreciación relevante desde los 34,6 euros en torno a los que cotiza actualmente.

El informe destaca que el incremento del gasto en defensa en Europa, en el contexto de la inestabilidad geopolítica y la necesidad de rearme en la región, posiciona a Indra como un actor clave.

Según cálculos de Berenberg, España deberá aumentar significativamente su inversión militar para cumplir con los nuevos objetivos de la OTAN, lo que beneficiaría directamente a Indra, que se espera duplique la captación de pedidos al cierre de 2025.

Berenberg enfatiza que la estrategia de la nueva dirección de Indra pasa por reforzar su perfil como compañía nacional campeona en tecnología y defensa, dedicando más de un 75% de su capital al negocio más rentable de defensa y aeroespacial avanzado (A&B).

Además, señala que el negocio de Minsait sigue siendo fundamental en el grupo, aportando el 62% del Ebitda en 2024 y contribuyendo al crecimiento y la mejora de márgenes.

El informe concluye que el actual nivel de valoración de Indra ofrece una oportunidad atractiva para inversores que quieran aprovechar el crecimiento potencial derivado del negocio de defensa de la compañía presidida por Ángel Escribano, apoyado por unas previsiones de fuerte expansión y mejora de rentabilidad.