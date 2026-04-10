Bessent y Powell analizan con los CEOs de la banca estadounidense los riesgos del nuevo modelo IA de Anthropic

Archivo - Logos de Anthropic y Claude. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, han mantenido esta semana reuniones con los ejecutivos de los principales bancos del país norteamericano para tratar los riesgos cibernéticos que puede suponer el nuevo modelo de IA de Anthropic, Claude Mythos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por 'Financial Times', en la reunión estuvieron presentes directivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo, y a la cita también estaba invitado el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimion, quien finalmente no pudo acudir.

El nuevo modelo Claude Mythos fue presentado este martes y su potencial ha permitido identificar miles de vulnerabilidades, muchas de ellas críticas, en diversos sistemas operativos, navegadores web y programas relevantes.

Por ejemplo, Mythos Preview detectó una vulnerabilidad que llevaba 27 años en OpenBSD, uno de los sistemas operativos considerado como de los más seguros del mundo y utilizado para ejecutar cortafuegos y otras infraestructuras críticas.

"Mythos Preview ya ha detectado miles de vulnerabilidades de alta gravedad, incluyendo algunas en todos los principales sistemas operativos y navegadores web", confirmó Anthropic.

Ante esta situación, por el momento su uso ha quedado restringido únicamente a 40 organizaciones encargadas de desarrollar o mantener infraestructuras de 'software' críticas para que puedan protegerse frente a esta nueva tecnología que podría poner en jaque los sistemas mundiales.

"La labor de defender la infraestructura cibernética mundial podría llevar años; sin embargo, es probable que las capacidades de la IA de vanguardia avancen sustancialmente en los próximos meses. Para que los ciberdefensores salgan victoriosos, debemos actuar ahora", indicó Anthropic en un comunicado.

Igualmente, la compañía puntera en inteligencia artificial confirmó que ya ha mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses para evaluar las capacidades "cibernéticas, ofensivas y defensivas" del nuevo modelo.

"La seguridad de la infraestructura crítica es una prioridad fundamental para la seguridad nacional de los países democráticos; el surgimiento de estas capacidades cibernéticas es otra razón por la que Estados Unidos y sus aliados deben mantener un liderazgo decisivo en tecnología de IA", sostuvo la empresa.