Black Friday 2025: ¿cuándo empieza y qué marcas adelantan sus descuentos?

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Se acerca el 'Black Friday', uno de los eventos comerciales más esperados del año, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre, seguido del 'Cyber Monday', el lunes siguiente, dos jornadas en las que multitud de empresas ofrecen ofertas en todo tipo de productos y servicios.

Muchos consumidores aprovechan estas fechas para adelantar las compras navideñas, renovar el armario o adquirir artículos tecnológicos con rebajas especiales. Actualmente, los clientes ya no esperan a las ofertas generales, sino que buscan promociones concretas de sus marcas favoritas. Por ello, se recopilan a continuación las fechas y principales propuestas de algunas de las enseñas más consultadas, junto con otras oportunidades 'black' para ahorrar.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL BLACK FRIDAY?

La tradición del Black Friday (viernes negro) nace en Estados Unidos en los años 60, celebrada después del día de acción de gracias y como arranque al periodo de compras navideñas, bautizada así inicialmente en Filadelfia por la policía local a causa del colapso de tráfico en estas fechas.

En España la celebración llegó a partir del 2010 impulsada por grandes empresas internacionales como Amazon mediante campañas online propias. Desde entonces, cada año esta tradición comercial ha cobrado más fuerza.

REBAJAS EN TODO TIPO DE PRODUCTOS

Amazon: La empresa inicia su 'Semana Black Friday' del 20 de noviembre al 1 de diciembre con más de un millón de productos en oferta, alcanzando hasta un 30% de descuento en múltiples categorías, junto con la posibilidad de devolución hasta el 6 de febrero para la mayoría de artículos.

Asimismo, la multinacional ha anunciado que durante los doce días que dura el evento, los clientes podrán explorar un sección diaria de las mejores ofertas 'Ofertas de hoy', en las que se incluyen descuentos de hasta el 50% en productos en tendencia.

El Corte Inglés: El grupo empresarial adelanta sus promociones activas del 17 al 23 de noviembre, según informa en su página web. Entre sus ofertas destacan televisores con el 40% de descuento, 25% en ordenadores, 30% en lavadoras y teléfonos, y rebajas en moda, siempre disponibles tanto en tiendas físicas como online.

MediaMarkt: La multinacional alemana se adelanta al evento comercial con sus 'Semanas Black', en las que baja el precio en productos de diferentes categorías, destacando las rebajas de hasta el 40% en electrodomésticos e informática, del 50% en artículos seleccionados de tecnología para el hogar y smartphones, así como descuentos del 60% en productos de cuidado personal.

La casa del Libro: La cadena de librerías anuncia un 5% de descuento en todos los libros y eBooks sujetos a rebaja, envío gratuito en selección infantil y hasta el 75% en títulos en inglés, alemán, francés e italiano con descuentos de hasta el 75%.

Carrefour: La multinacional francesa inició sus promociones el 12 de noviembre y cuenta con rebajas del 60% en tecnología, del 30% en juguetes y del 50% en moda, entre otros descuentos en artículos seleccionados.

PROPUESTAS PARA UNA JORNADA DE SHOPPING

Inditex: Las principales marcas del grupo, como Zara, Bershka y Massimo Dutti, no suelen anunciar sus descuentos hasta pocos días antes del evento. Teniendo en cuenta el patrón de los años anteriores, se prevé que las promociones comenzarán en la noche del jueves 27, tanto en tiendas físicas como online.

Springfield: La textil ya cuenta con descuentos entre el 20% y el 50% en moda para mujer y hombre efectivos en todos sus canales.

Cortefiel: La marca se ha adelantado al evento comercial con rebajas del 50% en una gran selección de prendas para mujer y para hombre, como abrigos, calzado, camisas, entre otros.

H&M: La firma de moda sueca lanzará sus ofertas de Black Friday el 28 de noviembre y recomienda a los usuarios preparar su lista de deseos a través de la app.

Mango: La empresa suele adelantar sus promociones en los días previos al Black Friday, aunque todavía no ha publicado oficialmente su calendario de descuentos.

LOS DESCUENTOS TAMBIÉN LLEGAN A LOS BANCOS

BBVA: La entidad lanza una promoción especial para nuevos clientes ligada a la 'Cuenta Online Sin Comisiones' y a la tarjeta 'Aqua Débito'. La entidad ofrece hasta 760 euros durante el primer año según condiciones detalladas en su propia web.

Banco Sabadell: El banco catalán se suma al Black Friday con una bonificación de hasta 980 euros en su Cuenta Online para nuevos clientes que cumplan requisitos indicados en su plataforma digital de contratación.

Banco Santander: Por su parte, Santander ofrece promociones especiales desde este miércoles hasta el 1 de diciembre, destacando las rebajas en préstamos al consumo en todos los canales. Los clientes también podrán aprovechar descuentos de hasta el 40% en seguros, cheque regalo de 100 euros en Salud y renting de vehículos con cuotas rebajadas para particulares y autónomos.

En el ámbito de la inversión, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, los clientes podrán comprar y vender acciones y ETF internacionales a través de los canales digitales del banco desde nueve euros por operación.

Unicaja: La entidad ofrece a sus clientes desde el 18 al 30 de noviembre, una reducción en el precio de los préstamos preconcedidos, sin comisión por cancelación anticipada total o parcial. Además, mantiene activa una promoción por la que devuelve el 5% del importe de las compras online realizadas con Bizum (hasta un máximo de 100 euros brutos) a los clientes que se den de alta en este servicio y se inscriban en la campaña hasta el 31 de enero de 2026.