Black Friday de viajes: estas son las rebajas en vuelos, hoteles, trenes y fechas clave para tus próximas vacaciones

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Varias Personas Pasean Por Las Ramblas- DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales aerolíneas, cadenas hoteleras y compañías ferroviarias, cruceros y empresas de viajes han lanzado sus propuestas con motivo del 'Black Friday' (viernes, 28 de noviembre) y 'Cyber Monday' (lunes, 27 de noviembre).

Aunque el foco está en estas dos jornadas, muchas ofertas ya están disponibles desde esta semana hasta los primeros días de diciembre, adaptándose específicamente al ritmo del sector turístico. Por ello, destacamos las promociones más relevantes para que puedas planificar tu próximo viaje en lo que queda del año o para las vacaciones de 2026.

LOS VUELOS MÁS BARATOS

Level: La aerolínea ofrece vuelos desde Barcelona a Estados Unidos con precios especiales por trayecto entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. Destacan trayectos a Boston (desde 119 euros), Nueva York (desde 149 euros), Miami (desde 169 euro) y Los Ángeles (desde 185 euro), para viajar entre enero y marzo.

Iberia Express: La aerolínea del Grupo Iberia ofrece tarifas hasta el 1 de diciembre para destinos nacionales como Gran Canaria (desde 24 euros), Tenerife (desde 28 euros), Mallorca (desde 17 euros) e Ibiza (desde 18 euros), así como vuelos internacionales a Dublín (desde 31 euros), Copenhague (desde 36 euros) y Manchester (desde 28 euros), la oferta se aplica por trayecto a reservas de ida y vuelta a través del Club Express.

Binter: La compañía aérea regional con base en Canarias ofrece descuentos en vuelos a destinos seleccionados, vigentes hasta el 1 de diciembre, para viajes entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026. Asimismo, Binter permite volar desde San Sebastián a cualquier isla de Canarias con el vuelo interinsular de conexión gratuito

Singapore Airlines: La aerolínea de bandera de Singapur ofrece ofertas en trayectos a destinos asiáticos reservados desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre, para viajar a lo largo del 2026, con precios de ida y vuelta desde 571 euros, incluyendo destinos en Australia y Nueva Zelanda.

Booking: Por su parte, la plataforma de viajes aplica hasta un 15% de descuento en vuelos seleccionados reservados entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, válidos para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026.

ESTANCIA DE LUJO A PRECIO REDUCIDO

Meliá: La hotelera propone hasta un 45% de descuento en una amplia gama de hoteles, del 21 de noviembre al 2 de diciembre, para estancias hasta finales de 2026.

Iberostar Beachfront Resorts: La marca del Grupo Iberostar cuenta con promociones de hasta un 40% para reservas hechas entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre, para estancias hasta el 20 de diciembre de 2016 en hoteles de España, Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia y Montenegro. También destacan descuentos de un 60% en México, del 50% en República Dominicana, del 45% en Miami y del 30% en Brasil para estancias hasta el 21 de octubre de 2027.

Paradores: La cadena de hoteles ofrece un 20% de descuento en reservas realizadas entre el 20 y 28 de noviembre, para estancias hasta el 27 de marzo de 2026 en más de 90 establecimientos.

Room Mate Hotels: Promoción de hasta un 40% en hoteles 'boutique', disponible del 13 de noviembre al 1 de diciembre, para viajes hasta diciembre de 2026 en en destinos seleccionados como Londres, Ámsterdam, Florencia y Venecia.

Booking: Descuentos de hasta un 40% en alojamientos seleccionados para reservas entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, válidos para viajes hasta el 31 de diciembre de 2026.

DESCUENTOS EN TU TRAVESÍA MARÍTIMA

Cruceros Norwegian Cruise Line: La compañía de cruceros ofrece descuentos del 50% en todos sus barcos e itinerarios a partir del 5 de noviembre y por tiempo "limitado", con rutas por Europa, Alaska, Caribe y Bahamas, cubriendo cerca de 350 destinos internacionales.

Cruceros Celestyal: La naviera lanza descuentos de hasta el 70% en 113 salidas entre diciembre de 2025 y octubre de 2027. Los descuentos solo se ofrecen durante una semana a partir de este viernes.

Costa Cruceros: La compañía de cruceros propone itinerarios de ocho días desde 399 euros por persona, activa hasta el 30 de noviembre, en rutas como el Mediterráneo desde Barcelona en diciembre de 2025 y enero de 2026.

TRENES Y OTRAS PROPUESTAS 'BLACK'

Trenes Renfe: La ferroviaria vende billetes AVE desde 19 euros entre el 21 y el 30 de noviembre, para viajar a partir del 8 de enero de 2026 y bajo la modalidad 'superprecio'. También hay ofertas en trayectos Alvia, Euromed, Intercity, AVE a Francia y billetes Avlo desde 7 euros.

PortAventura World: El resort vacacional y de ocio en la Costa Dorada (Tarragona)lanza un 50% de descuento en varias combinaciones de entradas para PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park, para reservas del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Las entradas estarán disponibles con fecha fija o modalidad flexible aplicando el código BLACKPAW25 en la web.