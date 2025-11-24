Iberia ofrece billetes a 21 euros por el 'Black Friday'

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha lanzado su campaña de ofertas del 'Black Friday' con billetes que van desde los 21 euros por trayecto, una promoción que estará activa hasta el próximo domingo.

Con estos billetes se podrá volar entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026. Los clientes de Iberia pueden comprar vuelos para viajar a España desde 21 euros, a Europa 25 euros, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros.

En corto y medio radio, Iberia ofrece vuelos a Oviedo desde 21 euros por trayecto, desde 25 euros a Lisboa, a París desde 42 euros y desde 59 euros a ciudades europeas como Londres, Praga e Innsbruck. También se pueden comprar vuelos a Estocolmo por 69 euros o por 139 euros a Rovaniemi, donde se encuentra la casa de Papá Noel.

También ofrece descuentos a varios de sus destinos en Estaods Unidos. Así, se puede volar a Nueva York desde 185 euros, a Orlando desde 253 y a Los Ángeles desde 258 euros el trayecto.

En Latinoamérica, se pueden adquirir vuelos a Puerto Rico desde 220 euros, a México desde 227 euros y a Buenos Aires en Turista Premium desde 686 euros por trayecto. También se incluyen en esta promoción los dos nuevos destinos de Iberia en Brasil: Fortaleza, desde 298 euros, y Recife, desde 333 euros por trayecto.

Las ofertas del 'Black Friday' de Iberia estarán disponibles desde este lunes de manera exclusiva para los clientes registrados en iberia.com y, para el resto, a partir del miércoles.

Los clientes Iberia Club, el programa de fidelización de la compañía, también pueden aprovechar este 'Black Friday' para adquirir sus billetes con Avios con hasta un 60% de descuento. Esta promoción permite volar desde el 24 de noviembre de 2025 al 25 de marzo de 2026 y está disponible para más de 70 destinos del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum), excluido el Puente Aéreo.