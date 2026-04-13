Blue Banana da entrada en su accionariado al propietario y CEO de Primor para acelerar su crecimiento

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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Blue Banana ha dado entrada a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y consejero delegado de Primor, como nuevo socio estratégico en su accionariado, según ha informado la compañía.

En concreto, la firma de moda de la icónica 'X' ha indicado que el directivo, al frente de uno de los principales grupos de distribución de perfumería y cosmética en España, "refuerza la estructura de la compañía en esta nueva etapa de desarrollo".

Los términos económicos de la operación no han trascendido y permanecen en el ámbito privado, aunque Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, fundadores de la marca, mantienen la mayoría del capital social y seguirán ejerciendo como co-consejeros delegados.

Blue Banana ha señalado que esta inversión le permitirá acelerar su plan estratégico de crecimiento, "con foco en el desarrollo de producto, la expansión y optimización del canal retail, el refuerzo del ecosistema digital, el crecimiento del equipo y la mejora de las capacidades operativas, siempre desde una lógica de escala consciente y coherente".

Así, la enseña de moda viene creciendo a doble dígito durante los últimos 10 años y la idea es poder seguir haciéndolo, pero ahora con más volumen y un crecimiento más sólido.

Blue Banana nació en 2016 cuando sus socios decidieron lanzar un proyecto con tan solo 19 años y 3.000 euros de capital social. A lo largo de estos últimos diez años, la firma ha podido crecer reinvirtiendo sus beneficios sin la ayuda de socios inversores, lo que ha permitido que la marca haya ido creciendo al ritmo oportuno que han considerado sus fundadores, esperando al momento adecuado para llevar la compañía a un siguiente nivel.

ALCANZAR LOS 100 MILLONES y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ahora, han considerado a Juan Ricardo Hidalgo como la pieza clave que necesitaban para iniciar esta nueva hoja de ruta con la vista puesta en alcanzar los cien millones de euros en los próximos cinco años.

Además, Blue Banana ha dado un paso adicional en la consolidación de su estructura corporativa con la creación de un consejo de Administración. Este nuevo órgano incorporará a reconocidos perfiles del sector como Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, o Miguel Cernuda, subdirector general de Blue Banana, entre otros, con el objetivo de aportar visión estratégica, experiencia y acompañamiento en la nueva etapa de crecimiento.

"Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas. Buscamos construir una marca para siempre, y por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía", ha destacado Nacho Rivera, cofundador de Blue Banana.

Por su parte, Juan Fernández-Estrada, el otro cofundador de la compañía, se ha mostrado "muy ilusionado" con la entrada de Juan Ricardo Hidalgo en el accionariado, ya que es "alguien que ha demostrado con hechos su capacidad para construir una empresa sólida, rentable y relevante a largo plazo, alineada con su visión y forma de entender el crecimiento".

"Todo esto es algo que también perseguimos en Blue Banana y, por ello, no nos cabe duda de que su entrada y 'know how' tendrán un impacto muy positivo en nuestra compañía", ha añadido.