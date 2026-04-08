eBooking prevé alza de turistas y subida de tarifas hoteleras en España para verano por el conflicto

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

eBooking prevé un aumento de turistas para esta próximo verano en la Costa Brava, Canarias y Baleares, además de una subida del 10% en la tarifa media hotelera como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según un comunicado.

"A menos que la guerra termine pronto, España atraerá en verano buena parte de los turistas europeos más cautos que quieren un destino seguro y que no se atreven a viajar lejos. Somos un destino refugio ante la incertidumbre", ha valorado el director de la compañía, Toni Raurich.

Aparte de España, otros destinos turísticos se verán beneficiados por esta situación, como es el caso de México y de otros países de Latinoamérica.

Además, la estimación de eBooking apunta a que el conflicto bélico no provocará una caída generalizada del turismo entre los europeos, sino únicamente un cambio a la hora de seleccionar el destino de las vacaciones para buscar aquellos considerados como más seguros.

Como es habitual, los países de Oriente Medio --Dubai, Omán, Arabia Saudita o Israel-- han sufrido una caída en las nuevas reservas de entre un 70% y un 90%, así como una oleada de cancelaciones de los viajes ya contratados.

Por último, eBooking también ha detectado que esta tendencia ha afectado incluso a países que no están activamente inmersos en la guerra, apuntando a Egipto y Jordania, ya que son percibidos como poco seguros dada su proximidad geográfica.