BP eleva un 5,4% el beneficio en 2025 y suspende las recompras de acciones

Archivo - Logo de la energética bp - BP - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

BP registró un beneficio neto atribuible de 1.295 millones de dólares (1.090 millones de euros) en 2025, lo que representa una mejora del 5,4% respecto del resultado contabilizado en el ejercicio anterior, ha informado la petrolera británica, que ha decidido suspender las recompras de acciones y aumentar su meta de ahorro de costes para 2027.

Las cuentas de BP incluyen un impacto negativo de 6.037 millones de dólares (5.083 millones de euros) por el deterioro neto y pérdidas por la venta de negocios y activos fijos, un 13,7% menos que un año antes, incluyendo 3.624 millones de dólares (3.052 millones de euros), un 16,6%más.

De su lado, el resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición alcanzó los 7.485 millones de dólares (6.303 millones de euros), un 16% por debajo del resultado correspondiente a 2024.

La cifra de negocio anual de BP sumó 192.549 millones de dólares (162.140 millones de euros), un 1% menos, mientras que la deuda neta era 22.182 millones de dólares (18.679 millones de euros), un 3,5% menos.

En el cuarto trimestre, BP registró pérdidas de 3.125 millones de dólares (2.631 millones de euros), un 93% por encima de los 'números rojos' en el último trimestre del ejercicio anterior, ante el mayor impacto de deterioros y pérdidas por ventas de negocios.

No obstante, el resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición mejoró un 31,8%, hasta 1.541 millones de dólares (1.298 millones de euros). De su lado, la cifra de negocio ascendió a 47.742 millones de dólares (40.202 millones de euros), un 0,7% menos.

Por otro lado, el consejo de administración de BP ha decidido suspender la recompra de acciones y asignar la totalidad del exceso de efectivo a acelerar el fortalecimiento del balance de la compañía, que buscará mejorar sus indicadores crediticios dentro de un rango "A", al tiempo que ha reiterado un objetivo principal de entre 14.000 y 18.000 millones de dólares (11.789 y 15.157 millones de euros) de deuda neta para finales de 2027.

La petrolera ha indicado que los ingresos previstos de las desinversiones completadas y anunciadas superan los 11.000 millones de dólares (9.263 millones de euros), tras el reciente acuerdo para vender una participación en Castrol y la venta de activos minoristas en Países Bajos, energía eólica terrestre en Estados Unidos y participaciones minoritarias en activos 'midstream' estadounidenses.

Asimismo, BP ha elevado el objetivo de reducción de costes estructurales a un rango de 5.500-6.500 millones de dólares (4.631 y 5.473 millones de euros) para finales de 2027, como resultado de la revisión estratégica para la desinversión en Castrol.

"2025 fue un año de sólidos resultados financieros subyacentes, sólido rendimiento operativo y un progreso estratégico significativo", declaró Carol Howle, consejera delegada interina de BP, quien destacó la adopción de "medidas decisivas" para mejorar la calificación de la cartera y fortalecer la empresa, incluyendo la ejecución del programa de desinversiones de 20.000 millones de dólares (16.840 millones de euros) y suspensión de la recompra de acciones para asignar la totalidad del exceso de efectivo al balance general.

"Estas decisiones nos posicionan para impulsar el crecimiento de valor a largo plazo a través del conjunto de oportunidades únicas que estamos creando en nuestro negocio upstream, incluyendo el descubrimiento de Bumerangue en Brasil, donde nuestras estimaciones iniciales indican alrededor de 8.000 millones de barriles de líquidos disponibles", añadió.

De cara al primer trimestre de 2026, BP prevé que la producción upstream se mantenga prácticamente sin cambios en comparación con el cuarto trimestre de 2025, así como volúmenes estacionalmente más bajos en su negocio de clientes, mientras que anticipa una inversión en capital "prácticamente sin cambios" en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

Para el conjunto de 2026, BP prevé que la producción upstream reportada sea ligeramente inferior. En su negocio de clientes, BP espera seguir progresando en el aumento de su flujo de caja, gracias a unos menores gastos operativos subyacentes impulsados por reducciones de costes estructurales, aunque estos beneficios se verán parcialmente compensados por el impacto en los beneficios de las desinversiones completadas y anunciadas.

BP prevé una inversión de capital de entre 13.000 y 13.500 millones de dólares (10.947 y 11.368 millones de dólares), ponderada en el primer semestre, mientars que espera que los ingresos por desinversión y otros ingresos asciendan a entre 9.000 y 10.000 millones de dólares en 2026 (7.579 y 8.421 millones de euros).

Meg O'Neill asumirá el cargo de consejera delegada de BP a partir del próximo 1 de abril.