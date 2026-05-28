Bruc cierra financiación por 370 millones con Santander y Sabadell para 659 MW solares con almacenamiento

Archivo - El presidente de Bruc, Juan Béjar - TONI GALAN (BRUC) - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Bruc ha cerrado un acuerdo de financiación por importe de 370 millones de euros con el Banco Santander y el Banco Sabadell, a partes iguales, para la construcción de plantas de generación de energía solar fotovoltaica que suman una capacidad total de 659 megavatios (MW), así como su hibridación con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) con una potencia de 1,6 gigavatios/hora (GWh), informó la compañía.

Esta financiación tiene la calificación de 'green loan', dado que las entidades han tomado en consideración los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) y Banco Santander y Banco Sabadell han actuado como 'underwriters', 'bookrounners' y MLAs.

En concreto, las plantas cuya construcción será financiada por estos fondos están ubicadas en la comunidad de Aragón y todas ellas contarán con contratos de compraventa a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés) acordados con 'offtakers' de primer nivel.

Una vez que las plantas entren en operación, previsiblemente a lo largo de 2027, generarán la energía equivalente al consumo de 321.000 hogares al año y evitarán la emisión de más de 358.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente.

El consejero delegado de Bruc, Luis Venero, agradeció a las entidades financiadoras "el apoyo y confianza" en el plan de negocio del grupo y destacó la visión de largo plazo y la estrategia "centrada en lograr la mayor eficiencia de los plantas mediante la hibridación, fundamentalmente con baterías".