Bruc refinancia 474 millones para 858 MW de plantas solares en operación y 650 MW en almacenamiento

Archivo - Vista aérea de la planta solar de Cáceres - BRUC - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bruc ha refinanciado 474 millones de euros para 858 megavatios (MW) de plantas solares en operación y 650 MW en almacenamiento, según ha informado este viernes la empresa de renovables en un comunicado.

La compañía ha suscrito una financiación sin recurso por 474 millones de euros con BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo. En la operación han participado Banco Santander y Astris Finance como asesores.

Los fondos se destinarán a refinanciar la deuda de 858 MW de plantas fotovoltaicas en funcionamiento en Andalucía, Aragón y Extremadura. Esta operación, clasificada como 'préstamo verde', permite integrar los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, por sus siglas en inglés) como elemento estructural del plan de negocio a largo plazo de Bruc.

Los activos incluidos en la operación pertenecen a una sociedad participada por Bruc Energy (51%) e Interogo (49%). La financiación incrementa la flexibilidad en la gestión de la energía producida, la optimización de los ingresos y el control de la exposición comercial.

Además, la estructura incluye la posibilidad de financiar hasta 650 MW adicionales de BESS con proyectos coubicados bajo contratos tipo PPA (Power Purchase Agreement) híbridos. Se ha añadido un tramo acordeón específico para la inversión en baterías, condicionado a parámetros técnicos, comerciales y financieros previamente establecidos. Esto permite incorporar los sistemas de almacenamiento dentro del perímetro de financiación existente.

El modelo sitúa el almacenamiento como una extensión escalable y financiable de la plataforma operativa de Bruc, alineada con su estrategia de negocio y la evolución del mercado energético ibérico.

El consejero delegado, Luis Venero, ha destacado que la empresa es pionera en la financiación de activos solares con hibridación de baterías, lo que refleja la confianza de las entidades participantes en su plan empresarial.