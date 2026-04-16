Bruselas activa ayudas de emergencia para el sector pesquero por el impacto de la crisis en Oriente Próximo

Archivo - Un grupo de personas salen en barco a faenar en aguas del Cantábrico a especies como el pargo, el abadejo o la maragota, a 29 de diciembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha activado el mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para permitir a los Estados miembro compensar a pescadores, acuicultores y otros operadores del sector afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo.

La medida tendrá carácter retroactivo desde el 28 de febrero y permitirá cubrir gastos hasta finales de este año, en respuesta al fuerte impacto que la escalada de tensiones en la región está teniendo sobre los costes de producción y la rentabilidad del sector en la Unión Europea.

Según explica el Ejecutivo comunitario, las ayudas se financiarán con cargo a los fondos ya asignados a cada Estado miembro en el marco del fondo marítimo para el periodo 2021-2027, con cofinanciación europea, si bien serán las autoridades nacionales las que decidan su aplicación y gestionen directamente las compensaciones.

En concreto, el mecanismo permitirá conceder apoyo a los operadores por la pérdida de ingresos y el incremento de costes derivados de la actual perturbación del mercado, en particular por el encarecimiento de la energía y de las materias primas.

Bruselas advierte de que este aumento de costes está reduciendo los márgenes del sector, hasta el punto de que parte de la flota pesquera ha tenido que cesar temporalmente su actividad por falta de rentabilidad, mientras que la acuicultura y la industria de transformación afrontan dificultades similares.

Además, los Estados miembro podrán conceder ayudas al almacenamiento a las organizaciones de productores, con el objetivo de retirar temporalmente productos del mercado y contribuir así a estabilizar los precios.

NUEVO MARCO TEMPORAL DE AYUDAS DE ESTADO

La Comisión prevé complementar este apoyo con nuevas medidas en forma de ayudas de Estado y ya ha iniciado consultas con los países para establecer un marco temporal dirigido a los sectores más expuestos, que espera adoptar antes de finales de abril.

Bruselas subraya que la crisis en Oriente Próximo ha alterado de forma significativa los mercados energéticos y de materias primas, tras los ataques a infraestructuras y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha impulsado al alza los precios del petróleo y ha afectado a los flujos comerciales.

Según explica, estas perturbaciones están teniendo un impacto relevante y duradero sobre el sector pesquero y acuícola europeo, especialmente por su elevada dependencia de los combustibles fósiles, por lo que insiste en acelerar la transición energética como vía para reforzar su competitividad y resiliencia.