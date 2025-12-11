Bruselas defiende que la inmovilización indefinida de activos rusos tiene "una base sólida"

El comisario económico, Valdis Dombrovskis. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisario económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha respaldado este jueves el acuerdo que ultiman los gobiernos de la UE para inmovilizar indefinidamente los activos rusos congelados en Europa, una decisión que prohíbe su transferencia a Rusia mientras continúe la guerra y que, según ha dicho el letón, proporciona "una base sólida" para mantener el bloqueo sin depender de renovaciones semestrales de las sanciones.

"Este reglamento prohíbe la transferencia de los activos inmovilizados rusos y prohíbe que Rusia pueda utilizarlos para continuar con la guerra de agresión a Ucrania", ha afirmado el comisario de Economía.

Según ha explicado, la propuesta está vinculada "al daño económico que la guerra de agresión está produciendo a Ucrania y a los ataques híbridos que Rusia está produciendo a la economía europea".

Dombrovskis ha apuntado que la nueva base jurídica evita depender del régimen de sanciones, que obliga a renovar las sanciones que permiten la inmovilización cada seis meses, y que funcionará en paralelo a ese sistema.

Con ello, ha explicado, esto garantiza que los activos permanezcan bloqueados y elimina uno de los "factores de riesgo" asociados al procedimiento de renovación.

Preguntado por las reservas expresadas por Bélgica, Dombrovskis ha evitado pronunciarse sobre "la posición de un Estado miembro concreto", aunque recalcó que la Comisión ha evaluado la propuesta "desde la perspectiva jurídica" y ha analizado "los posibles daños económicos directos e indirectos" que podría generar, incluidos efectos sobre los precios de la energía y otros impactos derivados del contexto de guerra.

PASO PREVIO PARA EL PRÉSTAMO DE REPARACIONES

Los países de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo para inmovilización indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea, un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El acuerdo de una "aplastante mayoría" de socios, según han informado a Europa Press fuentes europeas, han respaldado este jueves a nivel de embajadores la revisión del artículo 122 de los Tratados de la UE que permitirá prohibir cualquier transferencia de los activos a Rusia mientras continúe la guerra, en base a esa cláusula excepcional que puede activarse por mayoría cualificada.

La posibilidad de optar por este mecanismo que no requiere unanimidad permite a los europeos sortear la continua amenaza de veto que Hungría presenta cada vez que se debe tomar una decisión de calado respecto a Ucrania, incluida la prórroga cada seis meses del paquete de sanciones por las que permanece congelados los 210.000 millones de euros de activos del Banco Central Ruso alojados en entidades depositarias europeas.

De hecho, tras la decisión de los embajadores, pendiente de su formalización por procedimiento escrito a más tardar el viernes a las 17:00 horas, el Gobierno de Viktor Orbán ha publicado un duro comunicado para dejar claro que se opone de plano la decisión "sin precedentes" que supone prorrogar las sanciones contra Rusia "sobre una base legal incorrecta" para lograr "eludir" la obligación de unanimidad que corresponde a este tipo de toma de decisiones.