Bruselas expedienta a España por incumplir las nuevas normas contra el 'ecopostureo'

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BRUSELAS 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España por incumplir las nuevas normas europeas destinadas a reforzar la protección de los consumidores frente al 'ecopostureo' y facilitar información más clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos.

El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales que abre un plazo de dos meses para que el Gobierno complete la incorporación de las nuevas normas al Derecho nacional y lo notifique a Bruselas.

En concreto, los servicios comunitarios reprochan a España no haber comunicado la transposición completa de la Directiva (UE) 2024/825 --cuyo plazo de incorporación expiró el pasado 27 de marzo--, que busca reforzar la transparencia de las alegaciones medioambientales y combatir el denominado 'greenwashing'.

Además, la norma también introduce medidas contra la obsolescencia prematura y garantiza que los consumidores tengan acceso a información más clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los bienes, así como sobre sus derechos de garantía legal.

Junto a España, Bruselas ha abierto también procedimientos de infracción por el mismo motivo contra Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

De mantenerse el incumplimiento, la Comisión podrá avanzar a la siguiente fase del procedimiento con el envío de un dictamen motivado, último paso antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).