Bruselas lanza tres nuevas convocatorias del Fondo de Innovación por 5.200 millones de euros

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha lanzado tres nuevas convocatorias de financiación en el marco del Fondo de Innovación, que contarán con un presupuesto total de 5.200 millones de euros sufragado con los ingresos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE), según ha informado este jueves el organismo en un comunicado.

En concreto, estas nuevas oportunidades incluyen la convocatoria de tecnologías de cero emisiones netas de 2025, dotada con 2.900 millones de euros, la tercera subasta para la producción de hidrógeno en el marco del Banco Europeo del Hidrógeno, con 1.300 millones, y la primera subasta destinada a la descarbonización del calor de procesos industriales dentro del Banco de Descarbonización Industrial, que contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros.

En conjunto, la Comisión Europea ha indicado que estas oportunidades representan un "importante" paso adelante en la consecución de los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea (UE) de aquí a 2030 y de la neutralidad climática de aquí a 2050.

También contribuirán significativamente a avanzar en la transición hacia una industria limpia y a cumplir el Pacto Industrial Limpio, impulsando la competitividad y la resiliencia de la industria europea.

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL LIMPIA DE EUROPA

La convocatoria general de tecnologías de cero emisiones netas (convocatoria 'IF25 NZT') tiene por objeto colmar las brechas de inversión, atraer capital público y privado y reforzar el liderazgo de Europa en la fabricación y el despliegue de tecnologías limpias.

La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria general de tecnologías de cero emisiones netas ('IF25 NZT'), dotada con 2.900 millones de euros, para apoyar proyectos innovadores de descarbonización en sectores como energías renovables, almacenamiento, bombas de calor e hidrógeno, incluidos componentes y baterías para vehículos eléctricos.

Los proyectos se seleccionarán en función de su capacidad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, su grado de innovación, madurez, posibilidad de réplica y rentabilidad, incorporando además una bonificación específica para iniciativas coordinadas y ejecutadas únicamente por pymes.

La tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, con 1.300 millones de euros, busca impulsar la producción de hidrógeno renovable o hipocarbónico mediante una prima fija ligada a la producción verificada durante un máximo de diez años, mientras que la primera subasta para descarbonizar el calor de procesos industriales movilizará hasta 1.000 millones para apoyar soluciones de calor electrificado y renovable que sustituyan a los combustibles fósiles.

Alemania y España complementarán estas subastas a través del esquema de "subastas como servicio", aportando fondos nacionales adicionales para proyectos de hidrógeno y descarbonización del calor que cumplan los criterios pero queden fuera por limitaciones presupuestarias, mientras que las convocatorias 'IF25 NZT', de hidrógeno y de calor permanecerán abiertas hasta 2026 con firma de acuerdos de subvención prevista entre finales de 2026 y 2027.