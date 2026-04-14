Bruselas pide a los países tener en cuenta el límite fiscal en las ayudas energéticas por la guerra

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, interviene en un debate de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas. - ALAIN ROLLAND / EUROPEAN PARLAMENT

BRUSELAS 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este martes a los Estados miembro que tengan en cuenta el actual límite fiscal a la hora de diseñar ayudas para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo, y que acoten estas medidas a apoyos "temporales y selectivos".

"Nuestra recomendación a los Estados miembro de la UE es que mantengan estas medidas como temporales y selectivas. Asimismo, teniendo en cuenta el límite fiscal al que nos enfrentamos", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha advertido de que el margen presupuestario es ahora más limitado que en crisis anteriores.

En este contexto, el responsable económico del Ejecutivo comunitario ha subrayado que la situación fiscal actual, marcada por mayores niveles de deuda, déficits elevados y tipos de interés más altos, obliga a los gobiernos a actuar con mayor precisión al diseñar sus respuestas.

Así, Bruselas insiste en evitar medidas generalizadas como las aplicadas durante la anterior crisis energética durante la agresión rusa contra Ucrania, cuando, según explica, el grueso de las ayudas se extendió a toda la población en lugar de concentrarse en los hogares más vulnerables.

Según ha recordado Dombrovskis, el coste medio de estas medidas alcanzó entonces el 2,5% del PIB, mientras que una focalización en el 40% de los hogares con menores ingresos habría reducido ese impacto al 0,9%.

Además, ha advertido de que muchas de estas ayudas siguen aún en vigor, dado que los gobiernos tienden a prolongarlas ante la aparición de nuevos 'shocks económicos', por lo que ha insistido en la necesidad de que las nuevas iniciativas incluyan desde su diseño una cláusula clara de expiración que garantice que se mantengan limitadas en el tiempo.

"Una de las lecciones de la crisis energética anterior es que las medidas deberían haber sido mucho más temporales y mucho más focalizadas de lo que fueron, y por tanto resultaron mucho más costosas fiscalmente", ha alertado.

Estas recomendaciones se producen en un contexto de encarecimiento de los precios de la energía vinculado a la guerra en Oriente Próximo, que, según las estimaciones de la Comisión, podría provocar una desaceleración económica en la UE de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, junto con un aumento de la inflación.