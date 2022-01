Calculadora: ¿Cuánto me van a subir mi pensión en 2022?

MADRID, 25 Ene. (EDIZIONES) -

El Gobierno ha aprobado este martes la revalorización de las pensiones para 2022, que se traduce en un aumento del 2,5% de las pensiones de las clases pasivas y de las contributivas, es decir, las de jubilación, por incapacidad permanente, de viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Además, las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán en 2022 un 3%. Cabe destacar que las prestaciones no contributivas son las que se reconocen a las personas que están en situación de necesidad protegible y carecen de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, incluso cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado tras el Consejo de Ministros de este martes que el coste de esta revalorización asciende a 6.500 millones de euros.

La subida del 2,5% de las pensiones contributivas corresponde al incremento medio del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

En caso de que recibas una pensión contributiva, hemos creado una calculadora para conocer de forma aproximada cuánto subirán tus ingresos debido a la revalorización para 2022.