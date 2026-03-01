Qatar reduce su participación en Iberdrola en 2025 y la sitúa por debajo del 7%

Archivo - Sede Iberdrola en Bilbao - Cedida - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Qatar Investment Authority (QIA), el fondo de inversión estatal de Qatar, ha reducido su participación en Iberdrola por debajo del 7% del capital, situándose así en su nivel más bajo desde 2012, aunque se mantiene como el principal accionista de la eléctrica.

Según consta en el informe anual de 2025 de la energética, QIA vio recortada sus posiciones en Iberdrola en un 1,71% de su capital, reduciendo así su participación del 8,69% que controlaba a cierre de 2024, y alrededor del que se había mantenido estable desde hace años, al 6,98% que poseía al pasado 31 de diciembre.

A pesar de ver recortada su posición en el capital de Iberdrola, Qatar sigue siendo el primer accionista del grupo, por delante de BlackRock, que cuenta con un 6,03%, tras haber también reducido su presencia respecto al 6,62% que tenía a finales de 2024. Su 6,98% en el capital del grupo alcanza un valor a precio de mercado de más de 9.457 millones de euros.

El fondo soberano de Qatar entró en Iberdrola en 2011 con una participación superior al 6%, en una operación valorada en más de 2.000 millones de euros tras suscribir una ampliación de capital a un precio de unos 5,63 euros por título, y la elevó rápidamente por encima del 8% del capital, en el que se ha mantenido estable en los últimos años.

Todos los años Iberdrola, dentro de sus programas de retribución al accionistas, lleva a cabo ampliaciones de capital que pueden diluir algo la participación de sus accionistas, si optan por cobrar el dividendo a cuenta en efectivo en lugar de recibir títulos nuevos -opción por la que siempre se ha decantado Qatar para mantener su participación-.

DILUIDA EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR 5.000 MILLONES.

No obstante, el año pasado la eléctrica llevó a cabo una ampliación de capital histórica en julio por 5.000 millones de euros para acelerar su estrategia de crecimiento en redes en el Reino Unido y los Estados Unidos, mercados con marcos regulatorios estables y alta calificación crediticia.

Esta operación, que representó casi el 5% del capital tras el cierre, habría así también llevado a diluir la participación de Qatar en Iberdrola, al no haber acudido a su derecho de suscripción preferente como accionista, en algo más de un 0,4% del capital.

Los títulos de Iberdrola cerraron el pasado viernes a un precio de 20,05 euros por acción, tras permanecer planos en esa jornada en Bolsa, con lo que su capitalización se sitúa cerca de los 135.495 millones de euros.

De hecho, desde su entrada en el capital de Iberdrola la inversión de Qatar se ha visto más que triplicada. Solamente en el año 2025, los títulos de la primera 'utility' de Europa se revalorizaron un 39%.

La alianza entre eléctrica y Qatar, que a pesar de ser el principal accionista no cuenta con un asiento en el consejo de administración de la energética, va más allá de lo accionarial, ya que la eléctrica cuenta en el país con el Iberdrola Innovation Middle East, un centro de innovación líder en el mundo -situado en el Parque Científico y Tecnológico de Qatar- que tiene como objetivo sentar las bases de 'la energética digital', desarrollando soluciones digitales innovadoras para la integración de las energías renovables, las redes inteligentes y la eficiencia y conservación de la energía.