La campaña de cereza arranca afectada por lluvia y granizo en variedades tempranas de Aragón y Extremadura

Archivo - Cajas llenas de cerezas tras la recolección, - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña de cereza ha arrancado a nivel nacional, principalmente en Extremadura y Aragón, donde las variedades tempranas se han visto afectadas por el granizo y las lluvias, mientras que se espera que las variedades tardías permitan recuperar la producción prevista y se confirmen las estimaciones positivas que había en estas zonas al inicio de la campaña, según las previsiones realizadas en el comité de cereza de Fepex.

En concreto, en la reunión se puso de manifiesto que, a finales de abril, las previsiones para la campaña de 2026 eran positivas en las distintas comunidades autónomas, pero la mala climatología de mayo ha afectado mayoritariamente a las variedades tempranas de Aragón y Extremadura.

En Extremadura, el granizo ha dañado las producciones tempranas y de media estación, y la intensidad de las lluvias ha provocado también el rajado de una parte de la producción. No obstante, las variedades tardías no se han visto afectadas, con lo que se espera llegar a los 40 millones de kilos que eran las previsiones iniciales de la campaña en Extremadura, mientras que en Aragón las previsiones iniciales eran de 60 millones de kilos, pero también ha habido afectación por lluvia y granizo, provocando el rajado de hasta el 40% de las variedades tempranas.

Respecto a Cataluña, que aún no ha empezado la recolección, se ha visto menos afectada por la mala climatología, esperando que la producción se incremente en un 11% respecto a 2025, mientras que en Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante se espera una producción normal, a pesar de alguna afectación en las variedades tempranas por las inclemencias meteorológicas.

Por otro lado, también se abordó la apertura de nuevos mercados y en concreto el mercado chino. Aunque la cereza ha sido uno de los productos que ya disponen de protocolo para poder exportar a China, todavía no se ha podido iniciar los envíos a este país, pendientes de la autorización definitiva de las autoridades chinas para esta campaña. Así, se está a la espera de que este año se produzca la autorización definitiva para esta campaña que ahora comienza.

La exportación española de cereza en 2025 alcanzó los 44.234 toneladas con un valor de 192 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por Fepex, siendo Cataluña la comunidad autónoma más exportadora, con 11.722 toneladas, seguida de Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana.